台湾债市：指标五年公债殖利率微升但未见明显方向，等待标售公债结果

路透台北11月4日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周二殖利率小升，惟未见明显方向，且成交清淡。交易员指出，因美债方向不明，台债又因午间将标售新一期10年期增额发行公债的变数影响，成交持续位于低位。
交易商表示，虽然各方多认为103/13增额发行公债标售利率位于目前1.64%附近的可能性很高，但受到财政部可能截标的因素影响，令市场相当犹豫，退场观望的气氛浓厚。
此外，时近年底，今年的交易赚赔大致底定之下，美债又没有方向，也使得交易商不愿意在此刻再担受太大风险，退场的情况颇多。
〞(103/13R)标在这附近也没什么搞头，到年底都有可能这样(清淡)。〞一位证券商交易员说。
今日将标售10年期的103/13期增额发行公债，金额预定350亿台币。路透调查显示，预估该期公债的得标利率料在1.63-1.66%，大致在发行前交易区间利率的上缘。
美国公债收益率周一上涨，在数据显示美国制造业成长意外加速，显示今年最后一季经济的韧性后，指标公债收益率一度触及逾三周高位。根据路透数据，指标10年期公债 收益率盘中攀升至逾三周最高的2.384%，之后尾盘回落至2.351%，当日升1.6个基点。
预估指标公债主要交投区间：
• 五年公债103/15 ：1.17-1.19%
• 10年增额公债103/13R ：1.63-1.65%
本地时间10:22时最新报价：
• 103/15期五年公债殖利率升0.4基点报1.1860%，成交15.5亿台币。
• 10年增额公债103/13R发行前交易升0.02基点报1.6410%，成交0.5亿台币。
以下为最新相关报导连结：
--美国金融：美联储调查显示近几个月银行放贷标准放宽，部分领域需求升温
--美国政经：总统奥巴马与FED主席叶伦讨论华尔街改革及经济前景--白宫
--《综述》美国制造业活动重回三年半最高水平，但建筑业支出减少 (完)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)