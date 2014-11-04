更新版 1-中国公开市场：正回购继续平滑操作，下一步利率动向待看前期政策效果

* 9月末以来，14天正回购规模均为200亿元
* 中标利率保持在3.40%也将近一个月
* 下一轮正回购利率变化，要看前期政策效果
(新增市场评论及央行公告等内容)
路透上海11月4日 - 为扶助偏弱经济，中国央行近期结构性放松动作频繁。公开市场方面，仅对冲到期资金的正回购操作规模指示意义已经基本退位，市场将更多关注点放在正回购利率这个价格工具上。
业内人士指出，为引导社会融资成本下行，若不降息，不排除央行会继续下调正回购利率。但时间点的选择上，还要看前期放松房贷、以及连续SLF等政策的实际效果。
中国人民银行周二公告，今日进行的200亿元人民币14天期正回购操作，中标利率持平于3.40%。
三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳认为，“现在属于观察期，要先看看前期(SLF等)政策的效果如何。”
他并表示，至于公开市场连续多次的200亿元正回购操作规模，实质意义已经不大，市场更多关注点放在中标利率的变化上，因其反映央行引导利率下行的态度。
9月18日央行公开市场将14天正回购利率由3.70%下调至3.50%，随后又于10月14日再下调至3.40%。操作规模方面，则从9月30日至今，均维持在200亿元水平。
9月以来，先后传出央行对大型及股份制银行通过SLF(常设借贷便利)手段，提供流动性的消息。其中对大型银行投放5,000亿元的消息被建行董事长在接受新华社专访时予以证实。
中国三季经济持续放缓，当季GDP同比增长7.3%，降至五年半低点；1-9月固定资产投资同比增长16.1%；9月社会消费品零售总额同比增长11.6%。
据路透统计，本周公开市场将有400亿元人民币正回购到期，无央票到期，共计投放资金400亿元。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 （周二） 200
（周四） 待定
逆回购 （周二） --
（周四） 待定
央票到期 --
正回购到期 400
逆回购到期 --
==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (完)
(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)