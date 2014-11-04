全球贵金属：全球最大黄金ETF于10月减持黄金持仓，因预计金价续跌

路透伦敦11月3日 - 全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 上月黄金持仓量减少逾10亿美元，由于投资人预期金价从目前的四年低位进一步下滑，故减持黄金持仓。

GLD基金周一公布的数据显示，该基金10月黄金持仓量减少28.7吨后，目前已降至六年低点，10月创下今年最大单月流出量。

10月，现货金 价格亦下跌至2010年初以来最低的每盎司1,161.25美元。

“上个月我们看到两波剧烈的下滑，这让大家在出手购买黄金前多思考一番，因为市场可能再度下跌，”Mitsui Precious Metals分析师David Jollie表示。

“如果上市交易基金(ETF)黄金持仓流出加剧，情况就相当令人担忧了，因为首先那会让黄金流入市场，此外那等于也对市场释出看空信号。”他称。

“这些流出有自我强化的特性，如果形成大量流出，那最后会变成看空黄金的因素。”

GLD基金于2004年推出，其黄金持仓量在2012年底触及1,353.3吨的纪录高位。不过次年金价大跌，促使投资人大幅削减持仓，导致黄金流出550吨。

目前GLD基金的黄金总持仓量已降至区区741吨，为2008年9月以来最低水平。

持仓减少的情况在10月底加剧。金价 周五下跌至2010年中期以来最低位，因美元上涨及预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将抢在其他央行之前紧缩货币政策，都令金价受挫。

分析师表示，黄金上市交易基金的抛盘更是雪上加霜。

“市场明显处于守势，我们还没有看到新兴市场出现足够需求以让金价稳定下来，”汇丰分析师Jim Steel表示。