台湾汇市：台币实质交易续贬靠向30.500，日本扩大宽松令亚币疲弱不振

路透台北11月4日 - 台币兑美元 周二实质交易盘初趋跌。交易员认为，日本央行扩大宽松效应令日圆贬势难歇，牵动邻近的韩元贬向七个月盘中低位的1,082，台币也难幸免，台币实质交投早盘续贬靠向30.500。
汇银人士指出，随着日圆及韩元频探新低，目前汇市交投偏向看贬亚币，吸引外资盘初偏向汇出，而出口商抛汇卖单转而低挂在30.500附近，料今日台币实质交投暂在30.500上下盘整。
〞韩元都贬破1,080，台币实质交投迟早会跌破30.500。〞一本地大型银行交易员说。
今日台币盘中低位来到30.539，创逾七个月新低，前波盘中低位为3月31日的30.552。交易员指出，短线韩元贬势难挡，对台湾央行形成一股压力，推估近期台湾央行将引导台币趋贬。
当地时间10:03，交易员表示，台北外汇成交量约1.48亿美元，较上日同时段的2.27亿美元明显减少，显市交投偏向观望。
他们并预估，今日台币主要成交区间暂看在30.480-30.520。
盘初台币主要交易区间在30.490-30.499；上交易日主要区间在30.470-30.495。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点仍在价平附近；一个月远汇报价 暂报在30.498/30.510左右，上日纽约盘收在30.520。
本地时间10:06时，美元指数 跌0.09%至87.238附近，台湾加权股价指数 跌0.01%，报9,004.51点。台湾周一资料显示，外资及陆资在台股买超72.53亿台币, 连续六个交易日买超共计501.56亿台币；上交易日为买超81.08亿台币。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.480-30.520
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(记者 詹静宜; 审校 黄凯)