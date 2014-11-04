更新版 1-中国金融：国泰君安发首单短期公司债，货基和银行理财等认购踊跃

* 国泰君安首发短期公司债，规模10亿元

* 期限六个月，票面利率4.4%

* 货基和银行理财认购居多，货币型信托亦有需求 (新增公司和分析师评论及背景)

路透上海11月4日 - 甫推出不久的中国券商短期公司债已有实质进展，国泰君安证券周一成功在上海证券交易所备案发行首单短期公司债，发行规模10亿元人民币。据公司人士透露，货币基金及银行理财的认购额居多，货币类信托产品亦有一定需求。

国泰君安称，该短期公司债期限为六个月，票面利率4.4%。此次发行并充分体现了证券公司短期债备案效率高、发行方式灵活的特点，国泰君安从提交备案材料到在上交所成功发行，前后仅用了数个工作日。

国泰君安已在上海证交所备案发行不超过130亿元证券公司短期债，拟分期发行。若按国泰君安去年末净资本计算，其备案规模已基本达到60%净资本的政策上限。

国泰君安相关人士指出，伴随券商创新业务开展的加快，综合型券商的资金需求日趋增加，流动性管理的难度日益增大。短期债期限短、发行时效性强的特点，将在增发、中长期公司债等其他融资方式之外，为证券公司提供更为丰富的融资方式，也将成为其流动性管理中不可或缺的融资工具。

10月中旬，沪深证交所和证券业协会分别发布证券公司短期债的相关管理办法，稍后又确定20家券商为首批试点单位，直至国泰君安昨发行业内首单短期公司债，整个推进节奏相当迅速。这也在一定程度上反映出券商行业因资本中介业务发展快速，当前对资金的需求十分旺盛，积极推动该创新制度尽快落地实施。

据中国证券报周二报导，首批20家券商名单包括中信证券 、海通证券 、广发证券 、银河证券 、招商证券 、国泰君安证券、华泰证券 、方正证券 、西南证券 、兴业证券 、长江证券 、东吴证券 、西部证券 、中原证券 、申银万国证券、国信证券等。

报导称，在给证券公司下发的相关文件中，每家证券公司在沪深交易所及证券业协会报价系统累积发行短期公司债的规模，将不得超过其净资本的60%，交易所市场发行的额度进行累加，但与银行间市场所用额度不累加。

按中国证券业协会发布的2013年数据计算，20家试点券商净资本总额为2,632.95亿元，意味着最多可发高达1,579.77亿元短期公司债，杠杆率有望进一步提升。而从单家券商来看，中信、海通、国泰君安、广发、银河及华泰各自可发行短期公司债规模超过百亿元。

**认购踊跃**

无论是整个发债流程，还是目标客户群的落定，国泰君安这期短期公司债都为券商业树立了标杆。公司人士透露，货币基金和券商自营积极参与认购在意料之中，但银行理财认购较踊跃，有点出乎意料。

华南一家券商固定收益销售人员表示，作为第一单，相信国泰君安肯定与客户群作了充分沟通。作为私募债，短期公司债未来流动性较差，4.4%的票面利率显得略低一点，可能是为了今后的示范效应吧。

国泰君安在银行间市场发行短期融资券时，其主体信用评级为AAA。而周一银行间市场上，六个月AAA级短融的绝对收益率水平为4.14%。

“先前开动员会时，监管层打过招呼，希望收益率与银行间不要相差太多。”上海一家券商固收部门副总表示，证监会已就短期债的发行，与基金公司、券商等机构做了大量推荐和沟通，并且在诸如货基持有短期公司债如何确定净值等细节上亦有了适度的放宽。

与短期融资券类似，券商短期公司债亦实行余额管理，发行人自主发行，债券期限在一年以内。不过银行间市场发行的短融，其发行成本稍低一些。最近发行的券商三个月短融，例如东方证券和广发证券，其票面利率分别为4.08%和4.1%。