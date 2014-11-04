路透调查：欧洲央行购买主权债的可能性升至50%

路透班加罗尔11月3日 - 路透针对交易商进行的调查显示，欧洲央行购买主权债的可能性已提升至50%。本次调查之前，日本央行意外扩大了资产购买计划规模，震惊市场。

“日本央行此举可能令欧洲央行放宽政策的压力进一步加大，”一家大型交易商的交易员表示。“两家央行都希望推高通胀率，手段之一就是通过大规模购买资产向市场投放大量现金，以压低本币。”

欧元区货币市场交易员认为，欧洲央行最终出手购买公债的几率为50%，高于10月13日调查时预期的40%。

受访交易员大多表示，如果欧洲央行真的决定购买公债，那最有可能是在2015年上半年。

“情况好转的程度比欧洲央行原本期望的要小。如果他们真的希望做些什么，那么这(公债购买)就是他们的最后选择，”上述交易员表示。

CNBC网站周五发表的一篇专访显示，欧洲央行管理委员会成员诺沃特尼称，该央行“永远不应该说永远不会”让量化宽松火力全开，不过目前看来，该计划不会很快推出。

路透上周访问的分析师表示，要让刺激计划能有效推升通胀率，欧洲央行将需要把资产负债表规模扩大约1万亿(兆)欧元。不过该央行可能难以达到这一目标。

目前欧洲央行的资产负债规模略超过2万亿欧元。

除了购买有担保债券和资产支持证券外，欧洲央行还向银行提供一种新型贷款，即定向长期再融资操作(TLTRO)，以促进放贷。

不过银行对首轮TLTRO的认购情况远不及市场预期的那样热烈。尽管12月的第二次TLTRO情况可能有所好转，但可能仍有大量现金借不出去。

“到目前为止，他们的所有努力...看起来都没有达成原先预期的效果，”另一位交易员表示。(完)