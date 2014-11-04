更新版 1-新债招标：国开行增发债收益率明显偏低，需求火爆五年期跌破4%

* 国开行五期固息增发债收益率偏低，需求火爆
* 基本面疲乏及乐观政策预期下，现券做多热情爆棚
* 因投标区间下限略高，一年国开债收益率直接落在下限
* 五年国开债收益率快速跌破4%
* 现券收益率下行过快，趋势能否持续有待观察
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路透上海11月4日 - 中国国家开发银行 周二早间招标增发五期固息债，中标收益率均低于预期，需求火爆，因10月宏观经济先行指标--制造业采购经理人(PMI)指数表现平平，机构维持进一步宽松政策预期，一二级现券爆发新一轮做多热情。
就最终投标结果来看，一年国开债中标收益率直接落在投标区间下限， 五年国开债收益率跌破4%，均令市场略感意外；上海一券商交易员指出，一年期品种下限设定略高，所以直接碰线。
上海一大型券商交易员还提到，周一午后农发行一年期收益率为3.5352%，相比之下，国开下限3.4999%略偏高，“今天各个通道都是满的，因为大家预期一致，都看多，都敢拿。”
上海一商业银行交易员对后市略显谨慎，上周二五年国开债中标收益率接近4.20%，今日跌幅超过20个bp，现券收益率快速下行后，要警惕做多趋势能否持续，“一旦四季度经济有反弹迹象，可能获利盘会很重。”
今日增发债具体发行结果如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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中标收益率 3.4999% 3.8061% 3.9616% 4.0982% 4.1415%
投标倍数(倍) 3.47 2.85 3.53 3.48 2.83
预测均值 3.52% 3.88% 4.04% 4.20% 4.21%
中债到期收益率 3.7033% 3.9178% 4.0963% 4.2513% 4.2566%
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国务院总理李克强周一称，必须坚持发展为第一要务，要推动经济保持中高速增长向中高端水平迈进。
宏观数据方面，受订单下降及生产活动减缓影响，中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI) 降至五个月低点，仍位于荣枯分界线上，表明制造业总体平稳但存在一定下行压力，需要加快落实稳增长措施。
汇丰中国10月制造业PMI终值则持平于初值，为三个月高点。就业和库存分项指数较初值上修，新订单和新出口订单则下修，反映制造业整体趋稳但动能减弱，经济有效需求不足，政府料仍会进一步放松货币和财政政策。
今日新债是国开行今年第23期 、第25期 、第24期 、第21期 和第22期债 的增发债。具体发行条款如下：
第23、25、24、21和22期增发债
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发行上限 1年60亿元；3/5/10年50亿元；7年40亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
缴款日 11月13日
起息日 1年：9月15日
3年：10月17日
5年：9月19日
7年：8月7日
10年：8月21日
分销期 11/5-11/13
上市日 1年11月17日；3/5/7/10年11月19日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)
(发稿 丁淑琴；审校 黄凯)