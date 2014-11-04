修正-《综述》澳洲央行维持利率不变，零售销售好于预期

(修正：将内文第二段中的“澳央行未能进一步唱低澳元“修正为“没有进一步唱低...”)

* 澳洲央行维持利率在2.5%不变

* 称鉴于增长前景疲弱将维持宽松政策

* 苹果手机热销，提振澳洲9月零售销售超出预期

* 修正数据显示近几个月就业情况走软

路透悉尼11月4日 - 澳洲央行周二连续第14次在议息会议上维持利率不变，称即使消费者目前舍得花钱，但鉴于经济增长前景疲弱，维持刺激政策是审慎之举。

澳洲央行按兵不动的结果符合预期，但因没有进一步唱低澳元，澳元兑美元 因此小涨。

“整体来看，央行仍预期未来几个季度的经济增长将低于趋势水准，”澳洲央行总裁史蒂文斯说道。

“就目前看，最为审慎的做法可能就是在一段时期内维持利率稳定。”

利率期货<0#YIB:>已经反映本周不可能调整利率，而路透对24位分析师的调查则显示，受访者全都预计利率不变，而且认为下一步为升息，但要等到2015年稍晚。

虽然低利率有益于住房建设和消费者财富，但仅靠这一手段是否足以抵消矿业在十年荣景告终之际投资下滑的拖累，这点尚无定论。

也有一些乐观迹象出现。澳洲统计局周二发布的数据显示，9月零售销售增速创19个月高点，因消费者疯狂抢购苹果 新款手机。

支出跳增1.2%，远超预期的增加0.4%。按通胀调整后，整个第三季销售攀升1%，说明家庭消费对经济成长做出了重要贡献。

“这当然给我们开了个好头，”澳洲联邦银行首席分析师Michel Blythe称。

“这的确说明，在预算案发布后的消费者负面反应已经结束，并且显示iPhone6等新产品有能力带动增长。”

**澳元汇率高于合理水准**

贸易状况无所助益。澳洲9月贸易逆差扩大至22.6亿澳元，因为即便出口量改善，但主要商品价格下跌仍限制出口收入。

大宗商品尤其是铁矿石价格锐降，是澳洲央行一直力争澳元进一步贬值的主要原因。

史蒂文斯周二在声明中称，澳元汇率仍高于多数基于基本面的估值，但未提出需要进一步下跌。

澳洲统计局修正后的就业数据显示，就业市场似乎也不那么稳健。

由于就业调查中存在的问题，澳洲统计局选择采用全新的季节调整方法，并重新公布一直到去年12月的就业数据和失业率。

新数据估计9月就业人口减少2.37万个，最初预估是减少2.97万个。但8月修正后的数据显示就业人口减少9,000个，此前数据为增加3.21万个。

根据最新数据，9月失业率为6.2%，8月为6.1%，高于最初公布的6.1%与6.0%。

“零售销售强劲暗示楼市带来一些提振作用，但就业市场疲弱继续抵消这种效应，冲击信心和薪资增长，”RBC Capital Markets策略师Michael Turner说。