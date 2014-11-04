中国货币市场：主要回购利率小跌，资金仍宽松唯结构性略有失衡

路透上海11月4日 - 中国银行间资金市场周二主要回购利率 小跌；整体资金供给宽松，隔夜需求较多，而因亚太经合组织（APEC）领导人会议即将在北京举办，部分交易员需轮休，导致对融出资金期限有所限制，供需略显结构性失衡。
“结构性还是有点失衡，因为开会因素，有的政策性银行要轮休，就不做这期间到期的交易，”上海一商业银行交易员称。
总体来看，月初减点交易并不多，但供给尚可，“基本都能借到，价格也挺便宜的，我们就直接滚隔夜。”北京一券商交易员称。
2014年11月5日-11日，中国将在北京主办今年亚太经合组织（APEC）领导人会议周各项活动。期间，11月5日-6日举行最后一次高官会、11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第二十二次领导人非正式会议。
还有交易员提到，央行公开市场维持200亿元人民币的正回购操作节奏，利率也持平，对市场几乎无任何影响，资金面维持偏宽松状态，短期乐观预期不变。
为扶助偏弱经济，中国央行近期结构性放松动作频繁。公开市场方面，仅对冲到期资金的正回购操作规模指示意义已经基本退位，市场将更多关注点放在正回购利率这个价格工具上。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5523 2.5700 -1.77
七天 3.2097 3.2566 -4.69
14天 3.7806 3.7783 +0.23
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.1250 2.8350 +29.00
七天 3.2950 3.0500 +24.50
14天 3.4000 3.3100 +9.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.6500 2.6200 +3.00
七天 3.2100 3.3100 -10.00
14天 3.7000 3.7500 -5.00
Shibor
其中:隔夜 2.5420 2.5480 -0.60
七天 3.1980 3.1860 +1.20
三个月 4.4358 4.4407 -0.49
----------------------------------------------------------(完)
(发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)