《李欢专栏》既不新、也非常态的时代

（作者李欢为路透中文特邀专栏作家，资深市场交易人士，文章仅代表本人观点）

近几年来，“转型”可谓是最为重要的经济口号。尤其是本届政府，多次强调转型升级的重要性。这个说法本身，包含着对现状的忧虑，意在强调要调整经济结构，降低不合理、不可持续的经济成分的比例，保证经济的可持续健康发展。那么问题来了。这么多年过去了，我们的型转得怎么样了呢？观察和评价我国经济转型的进展情况，是我们必须面对的问题。

当然，我并不是要像某些专家计算“中华民族伟大复兴完成62%”那样去计算转型完成了32%还是48%。我想结合2014年前3季度经济统计数据的情况，客观、量化地分析我国经济的整体结构及其变化。

截止到2014年前3季度，我国的GDP总量接近42万亿。与之对应的是，前三季度的固定资产投资完成额达到了35.78万亿，简单比例达到了85%，固定资产投资的重要性可见一斑。虽然固定资产投资并不完全等同于固定资本形成，但两者的趋势是比较一致的。考虑到高频数据的可得性，我们重点分析固定资产投资的结构，而忽略了较为稳定的消费的变化，从而推测GDP乃至整个国民经济的结构调整，是合理的。

在考察整个固定资产投资的结构时，我们再次采取了抓大放下办法，从而突出整体结构的变化。从大类行业来看，体量最大的行业依次是制造业、房地产业、水利环境和公共设施管理业，仅这三项，就占到固定资产投资的60%-70%（图1），其中又以制造业和房地产业为大，占了整个固定资产投资的半壁江山。

图1：三大行业占总固定资产投资的比例 link.reuters.com/wex33w

我们继续重点考察这三大行业本身的结构。这三大行业很是有点三国争霸的意思。2009年前3季度，房地产业与水利环境公共设施管理业这两大行业的固定资产投资完成额之和是4.19万亿，非常接近于同期制造业固定资产投资的完成额4.14万亿。几年过去了，各行各业突飞猛进，但有意思的是，2014年前三季度，房地产业与水利环境公共设施管理业这两大行业的固定资产投资完成额之和是12.15万亿，而同期制造业固定资产投资完成额是12.1万亿，两者简直是惊人的接近。转型了这么多年，魏国还是那个魏国，蜀吴还是那个蜀吴！（图2）

图2：制造业vs房地产+水利环境公共设施管理业固定资产投资 link.reuters.com/xex33w

我们分析形式上的原因，5年来，制造业固定资产投资复合增长率为23.91%，同期房地产和水利环境公共设施管理业固定资产投资的复合增长率分别是24.46%和21.8%，三者相当接近。

但这种接近程度是其他行业之间无法企及的（图3）。除了住宿和餐饮业的复合增长率较为接近，其他行业都与“三国”的增速相去甚远。而“三国”的增速，基本也就决定了整体的增速。

图3：各行业5年复合固定资产投资名义增速 link.reuters.com/zex33w

这样的接近仅仅是巧合吗？未必。我的理解是，这五年中国经济的主题就是城市化。城市化当然就需要盖房子和各种各样的生活设施，同时需要水利环境公共设施管理业进行固定资产投资以提供必要的土地整理、储备。因此，可以把统计中的房地产业看成广义的“房产业”，而把水利环境公共设施管理业看成广义的“地产业”，两者共同组成了城市化主题中的广义房地产业。而制造业很大程度上需要为城市化这个主题进行配套，在城市化的大背景下，制造业与广义房地产业相伴相行，亦步亦趋。两者不仅比例结构一致，平均增速一致，就连发展的路径也相当一致，只是房地产业固定资产投资的波动性略大罢了。（图4）

图4：制造业vs广义房地产投资增速 link.reuters.com/bux33w

长远来看，城市化的主题终究是阶段性的，如果我们不能够找到新的经济增长动力，我们就必须面对经济增速下降的局面。事实上我们已经看到，过去几年随着城市化进程趋缓，广义房地产业的增长速度逐阶下移，带动制造业和整个国民经济增速下降，名义增速已近腰斩。

下降就下降呗，试问哪个国家能够长期保持过去几十年那样的高增长？但是麻烦在于，固定资产投资涉及跨越多期的投资决策，具有相当的投机成分；同时又往往带着巨大的债务杠杆，面对刚性的利息负担。我们国家固定资产投资的比重这么大，如果不能找到新的增长点，稳定经济增速，恐怕很多人和企业的日子没法往下过。因此政府开出了药方，既要“稳增长”，又要“调结构”，前者为眼前，后者为将来。

那么，事到如今，我们的转型转得怎么样呢？5年过去了，三大产业仍然主导了我国的固定资产投资，广义房地产业固定资产投资的比重从31%上升到了34%，看来我们尚未摆脱对广义房地产业的依赖，似乎我们稳增长的成绩更大一些。

到此，我们可以下一个结论，中国的经济结构没有大的变化，主要由关于的房地产行业驱动。我们不能否认经济结构中出现了很多积极的变化，比如批发零售业的高速投资就包含了淘宝京东的贡献，但他们还不是主流，无法改变整个的结构，甚至“铁公基”的体量都不足以影响整体的结构。当然我们也无需刻薄地说“中国经济无奇迹，多盖了一些房子而已”，毕竟我们处于城市化的大时代。

在我们认定我国的经济结构没有大的变动之前，还需要关注一个细节。在广义房地产行业的内部，房产和地产却经历了截然不同的发展路径。（图5）

图5：“房产”投资增速 vs “地产”投资增速 link.reuters.com/cux33w

后金融危机时代，在城市化的驱动下，“房产业”10年和11年需求火爆，增速都超过了34%；而与此同时，地产业却因为地方政府的垄断，在房地产火爆时坐视地价上升而投资不足，增速只有25%和14%。2012年形势出现了逆转，在限购等政策的刺激下，房屋销售下滑，“房产业”固定资产投资的增速随之下滑，12年和13年增速接近20%，14年更是下滑到了13%以下。但此时，“地产业”却出于地方政府换届催政绩、保土地出让收益等目的逆势增长，从2012年的16%启动，2013年和14年增速分别达到29%和24%。与此对应的，是这今年地方政府融资平台融资的狂飙突进，伴随着高融资成本和“非标”的屡禁不止。

正是“地产业”的大规模固定资产投资，在一定程度上稳住了增长。但“地产”是“房产”的上游。在房产销售下滑的大背景下，“地产业”长时间一枝独秀是违反经济规律的，必将导致矛盾丛生。目前这样的结构并不稳定，要么房产向地产回归，要么地产向房产靠拢。