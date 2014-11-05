香港数据：10月PMI跌至逾三年以来最差，受占领运动影响--汇丰

路透香港11月5日 - 以下为汇丰香港10月份采购经理人指数(PMI)数据：

2014年10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年12月 11月

47.7 49.8 49.6 50.4 50.1 49.1 49.7 49.9 53.3 52.7 51.2 52.1

--汇丰香港10月PMI回落至47.7，连续第三个月低于盛衰分界线，且数字是2011年9月以来最低。

--受访企业指出，在香港中心地区持续的示威活动，导致香港私营企业月内经营环境显着转差。

--月内产出量及新业务量双双下跌，采购活动下跌速度更是2011年10月以来最大。

--月内新业务量减少，多家受访企业表示，受香港近期的示威活动影响，顾客需求疲弱；内地新工作量继续减少，但幅度尚算轻微。

--企业的积压工作量连升两个月后，在10月份转跌，虽然幅度轻微但减速是3月份以来最大。

--10月私营企业职位连续七个月下跌，职位流失率是16个月来最强劲，因企业未有填补此前自动流失的职位。

--库存量连续第二个月下降，但清减率仅属轻微。部份受访企业表示，由于客户需求相对清淡，所以降低了库存作为持续存货调整的一部份。