香港数据：10月PMI跌至逾三年以来最差，受占领运动影响--汇丰

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透香港11月5日 - 以下为汇丰香港10月份采购经理人指数(PMI)数据：
2014年10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年12月 11月
47.7 49.8 49.6 50.4 50.1 49.1 49.7 49.9 53.3 52.7 51.2 52.1
--汇丰香港10月PMI回落至47.7，连续第三个月低于盛衰分界线，且数字是2011年9月以来最低。
--受访企业指出，在香港中心地区持续的示威活动，导致香港私营企业月内经营环境显着转差。
--月内产出量及新业务量双双下跌，采购活动下跌速度更是2011年10月以来最大。
--月内新业务量减少，多家受访企业表示，受香港近期的示威活动影响，顾客需求疲弱；内地新工作量继续减少，但幅度尚算轻微。
--企业的积压工作量连升两个月后，在10月份转跌，虽然幅度轻微但减速是3月份以来最大。
--10月私营企业职位连续七个月下跌，职位流失率是16个月来最强劲，因企业未有填补此前自动流失的职位。
--库存量连续第二个月下降，但清减率仅属轻微。部份受访企业表示，由于客户需求相对清淡，所以降低了库存作为持续存货调整的一部份。
汇丰环球研究大中华区经济师朱日平在评论调查结果时表示，＂香港的经济活动于10月份加深放缓，订单及产出下跌速度加快。劳工市场受到的影响加大，因削减职位加快，将对消费带来进一步下行风险。此前数个月已有迹象显示增长放慢，并在10月份的PMI数字中确认了此下滑趋势。＂（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。