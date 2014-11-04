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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 07:18 BJT

****主要国家经济指标预测--11月5日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段       预估值      前值
    
    11月5日(三)
    0130  日本加班工资                                       9月            --        +1.8%
    0815  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                   10月           持平       +0.1%
                 (较上年同期)                                             -0.1%       -0.1%
    0845  意大利Markit/ADACI服务业PMI                       10月           49.2        48.8
    0850  法国Markit服务业PMI                               10月           48.1        48.1
              Markit综合PMI                                                 --         48.0
    0855  德国Markit服务业PMI                               10月           54.8        54.8
              Markit综合PMI                                                 --         54.3
    0900  欧元区Markit服务业PMI                         10月终值           52.4        52.4
                Markit综合PMI                                              52.2        52.2
    0930  英国Markit/CIPS服务业PMI                          10月           58.5        58.7
    1000  欧元区零售销售(较前月)                             9月          -0.8%       +1.2%
                    (较上年同期)                                          +1.2%       +1.9%  
    1315  美国ADP民间就业岗位(万个)                         10月       增加22.0    增加21.3
    1400  美国Markit服务业PMI                           10月终值            --         57.3
    1445  美国Markit综合PMI                             10月终值            --         59.0
    1500  美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI                  10月           58.0        58.6
                                       企业活动指数                        62.0        62.9
                                       就业指数                             --         58.5
                                       新订单指数                           --         61.0
                                       价格指数                             --         55.2
    
    11月5-9日
    0800  英国Halifax房价指数(较上月)                       10月                      +0.4%     
 
                     截至10月三个月房价(较上年同期)                                   +9.1%  
        
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段         现值       预估值
    
    11月4日(二)
    0030  澳洲零售销售(较前月)                               9月          +1.2%        +0.4%    
 
    0030  澳洲零售销售(大概时间)                            第三季        +1.0%        +0.5%    
 
    0135  日本制造业采购经理人指数(PMI)                    10月初值        52.4         --      
 
    0930  英国Markit/CIPS建筑业PMI                          10月           61.4         63.5    
   
    1000  欧元区生产者物价(较前月)                           9月          +0.2%         持平    
 
                      (较上年同期)                                        -1.4%        -1.5%    
  
    1330  加拿大贸易收支(亿加元)                             9月        顺差7.1        逆差1   
                出口(亿加元)                                              447.9         --      
                进口(亿加元)                                              440.8         --      
            
    1330  美国国际贸易收支(亿美元)                           9月      逆差430.3      逆差400   
    1445  美国ISM纽约企业活动指数                           10月          657.2          --     
  
    1500  美国工厂订单(较前月)                               9月          -0.6%        -0.6%    
        
    1500  美国耐久财订单(较前月)                          9月修正值       -1.1%         --      
 
              扣除运输的耐久财订单                                        -0.1%         --      
 
              扣除国防的耐久财订单                                        -1.4%         --      
 
              扣除飞机的非国防资本财订单                                  -1.6%         --      
 
    2145  新西兰经季节调整失业率                          第三季           5.4%         5.4%    
  
                经季节调整就业人口(较前季)                                +0.8%        +0.6%(完)
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