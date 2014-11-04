主要国家经济指标预测--11月5日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月5日(三) 0130 日本加班工资 9月 -- +1.8% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 持平 +0.1% (较上年同期) -0.1% -0.1% 0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 10月 49.2 48.8 0850 法国Markit服务业PMI 10月 48.1 48.1 Markit综合PMI -- 48.0 0855 德国Markit服务业PMI 10月 54.8 54.8 Markit综合PMI -- 54.3 0900 欧元区Markit服务业PMI 10月终值 52.4 52.4 Markit综合PMI 52.2 52.2 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 10月 58.5 58.7 1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 -0.8% +1.2% (较上年同期) +1.2% +1.9% 1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 10月 增加22.0 增加21.3 1400 美国Markit服务业PMI 10月终值 -- 57.3 1445 美国Markit综合PMI 10月终值 -- 59.0 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 10月 58.0 58.6 企业活动指数 62.0 62.9 就业指数 -- 58.5 新订单指数 -- 61.0 价格指数 -- 55.2 11月5-9日 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 10月 +0.4% 截至10月三个月房价(较上年同期) +9.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月4日(二) 0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 +1.2% +0.4% 0030 澳洲零售销售(大概时间) 第三季 +1.0% +0.5% 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 52.4 -- 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 10月 61.4 63.5 1000 欧元区生产者物价(较前月) 9月 +0.2% 持平 (较上年同期) -1.4% -1.5% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 顺差7.1 逆差1 出口(亿加元) 447.9 -- 进口(亿加元) 440.8 -- 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差430.3 逆差400 1445 美国ISM纽约企业活动指数 10月 657.2 -- 1500 美国工厂订单(较前月) 9月 -0.6% -0.6% 1500 美国耐久财订单(较前月) 9月修正值 -1.1% -- 扣除运输的耐久财订单 -0.1% -- 扣除国防的耐久财订单 -1.4% -- 扣除飞机的非国防资本财订单 -1.6% -- 2145 新西兰经季节调整失业率 第三季 5.4% 5.4% 经季节调整就业人口(较前季) +0.8% +0.6%(完)