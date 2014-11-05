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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 10:03 BJT

****《港报快速浏览》--11月5日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                      
 《香港报摘》--经济日报                                                  
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                          
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：民意要求尽快结束「占中」--文汇报                              
 港报社评：占领运动民意逆转现在应是退场时候--明报                        
 港报社评：占领为港而占,就应为港思退场--经济日报                         
 港报社评：弱势奥巴马,更须与华合作--星岛日报                             
 港报社评：英国脱欧势力抬头,欧盟面临萎缩之厄--信报                       
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：敌意贬值吸外资，日本势掀置业潮--信报                      
 港报财经评论：中资股淘金，捧注资概念--经济日报                          
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                  
 台湾报摘                                                                  
    
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