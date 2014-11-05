重温稿-《台湾新债预测》中油五年期无担债得标利率料落在1.41-1.445%

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北11月4日 - 台湾大型国营事业--台湾中油 周三(5日)将招标五、七及10年期无担保公司债。路透调查显示，得标利率预估区间分别为1.41-1.445%、1.655-1.70%以及1.90-1.92%。
路透周二访谈六家承销商，交易员表示，中油公司债在外流通数不高，且信评很好，因此市场对中油公司债一向相当捧场。
本次台湾中油今年第二期无担保公司债预计周三(5日)投标，预定总额度为146亿台币，年期分别是：五年期(75亿)、七年期(26亿)、10年期(45亿)。
〞银行很喜欢中油的公司债，买盘没有问题，〞一位证券承销商交易员说。
7月底时中油标售了今年首期的无担保公司债，五年、七年及10年期无担保公司债定价分别为1.41%、1.65%及1.85%，发行金额则为84亿、21亿及49亿台币，合计发行154亿台币。
10月底时台塑集团旗下南亚 塑胶发行50亿台币公司债，其中10年券以1.93%定价，发行量共15亿。大多数交易员认为，中油信评优于南亚，本次发行十年券应能以稍低南亚同年期公司债的利率定价。
中油与台电都属台湾大型国营事业，信用良好，都被市场视为是〞类公债〞，而中油因发债筹码少，对市场的诱因更高，一般都会较台电公司债的定价略低。
中油经惠誉信用评等公司评定为AAA(twn)等级，惠誉公司将另行授予本期债券评等。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。