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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 08:00 BJT

重温稿-《台湾新债预测》中油五年期无担债得标利率料落在1.41-1.445%

路透台北11月4日 - 台湾大型国营事业--台湾中油 周三(5日)将招标五、七及10年期无担保公司债。路透调查显示，得标利率预估区间分别为1.41-1.445%、1.655-1.70%以及1.90-1.92%。

路透周二访谈六家承销商，交易员表示，中油公司债在外流通数不高，且信评很好，因此市场对中油公司债一向相当捧场。

本次台湾中油今年第二期无担保公司债预计周三(5日)投标，预定总额度为146亿台币，年期分别是：五年期(75亿)、七年期(26亿)、10年期(45亿)。

〞银行很喜欢中油的公司债，买盘没有问题，〞一位证券承销商交易员说。

7月底时中油标售了今年首期的无担保公司债，五年、七年及10年期无担保公司债定价分别为1.41%、1.65%及1.85%，发行金额则为84亿、21亿及49亿台币，合计发行154亿台币。

10月底时台塑集团旗下南亚 塑胶发行50亿台币公司债，其中10年券以1.93%定价，发行量共15亿。大多数交易员认为，中油信评优于南亚，本次发行十年券应能以稍低南亚同年期公司债的利率定价。

中油与台电都属台湾大型国营事业，信用良好，都被市场视为是〞类公债〞，而中油因发债筹码少，对市场的诱因更高，一般都会较台电公司债的定价略低。

中油经惠誉信用评等公司评定为AAA(twn)等级，惠誉公司将另行授予本期债券评等。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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