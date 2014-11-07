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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 13:40 BJT

新债招标：台湾中油五年期无担债以1.41%定价，落于预期区间低位

路透台北11月7日 - 台湾大型公营事业--台湾中油股份有限公司 周五宣布，本次标售的五年、七年及10年期无担保公司债定价分别为1.41%、1.68%及1.88%，发行金额则为82亿、38亿及26亿台币，合计发行146亿台币。

中油表示，辅导销售券商为永丰金证券等18家金融机构。

路透先前调查显示，五、七及10年期无担保公司债。路透调查显示，得标利率预估区间分别为1.41-1.445%、1.655-1.70%以及1.90-1.92%。

台湾中油是在5日标售这批公司债，其中五、七年及10年期预计各发行75、26亿及45亿台币。

中油与台电都属台湾大型国营事业，信用良好，都被市场视为是“类公债”，而中油因发债筹码少，对市场的诱因更高，一般都会较台电公司债的订价略低。

中油经惠誉信用评等公司评定为AAA(twn)等级，惠誉公司将另行授予本期债券评等。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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