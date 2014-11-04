《中国企业债发行日程表》--11月4日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日)
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*江苏春辉 1 6 11/12簿记建档 上限9.45% AA- 11/13 首创证券
生态农林股份 (第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权/江苏阳光集团提供担保)
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*永嘉投资集团 8 7 11/11簿记建档 -- AA 11/12-11/13 浙商证券
(第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权提供担保)
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中国铁路 150 10 11/4招标 *4.53% AAA 11/5 国泰君安证券
总公司 申银万国证券等
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浙江新昌 6 7 10/29簿记建档 5.88% AA- 10/30-11/5 国信证券
投资发展公司(第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保公司提供担保)
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北京首都创业 20 永续债 10/31簿记建档 5.99% AAA 11/3-11/5 海通证券
集团 (每三年为一个重定价周期/期末发行人可选择延长一个周期或兑付)
(浮动利率，前四个重定价周期基本利差不变)
(第五个周期基本利差+300bp/第六个周期基本利差+600bp)
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镇江丹徒区 15 7 10/31簿记建档 7.50% AA 11/3-11/5 国开证券
建投公司 (第3-7年末每年还20%本金/镇江交通投资建设发展公司担保) 东莞证券
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乌兰察布市 12 7 11/3簿记建档 *6.69% AA- 11/4-11/5 日信证券
集宁区城建投开发 (第3-7年末每年还20%本金/以国有土地使用权抵押担保)
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岳阳惠临投资 13 7 10/31簿记建档 5.50% AA 11/3-11/7 太平洋证券
发展公司 (第3-7年末每年还20%本金/以国有土地是使用权抵押担保)
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玉环县交通 5 7 10/31簿记建档 5.65% AA 11/3-11/7 国信证券
投资集团 (第3-7年末每年还20%本金)
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惠安县城乡 9 7 11/3簿记建档 *5.49% AA 11/4-11/7 东兴证券
建设投资经营 (第3-7年末每年还20%本金/以土地使用权抵押担保)
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上海城建投 20 10 11/4簿记建档 上限5.70% AAA 11/5-11/7 国泰君安证券
开发总公司 (第3-6年末每年还10%本金/第7-10年末每年还15%本金) 西部证券
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黑龙江省鹤城 16 7 11/10簿记建档 上限8.15% AA 11/11-11/12 国开证券
建设投资发展 (第3-7年末每年还20%本金)
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新疆供销投资 8 7 11/6簿记建档 -- AA 11/7-11/13 宏源证券
(控股)集团 (第4年末附投资者回售选择权/下属公司以其酒店等资产提供抵押担保)
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晋城市城市 14 7 11/10簿记建档 上限7.75% AA 11/11-11/13 广发证券
经济发展投资 (第3-7年末每年还20%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完)
(整理 吴芳； 审校 李宏薇)