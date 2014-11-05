中国数据：10月服务业PMI降至52.9，为三个月最低--汇丰

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透北京11月5日 - 汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国10月服务业采购经理人指数(PMI) 降至52.9的三个月最低，较8月份的17个月高位进一步回落。
Markit提供的新闻稿并显示，10月服务业就业指数升至七个月高点51.7，新业务指数较上月变动不大，投入价格和收费价格指数则一升一降。
这与此前出炉的中国官方非制造业PMI走势一致。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)日前联合公布，10月官方非制造业商务活动指数小幅降至53.8的九个月低点；但新订单指数结束连续两个月的回落走势，并录得五个月最高。 （完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。