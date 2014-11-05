中国数据：10月服务业PMI降至52.9，为三个月最低--汇丰

路透北京11月5日 - 汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国10月服务业采购经理人指数(PMI) 降至52.9的三个月最低，较8月份的17个月高位进一步回落。

Markit提供的新闻稿并显示，10月服务业就业指数升至七个月高点51.7，新业务指数较上月变动不大，投入价格和收费价格指数则一升一降。