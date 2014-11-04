基金观点：盈富基金录得净流入反映港股受捧，未受沪港通延期影响--道富

路透香港11月4日 - 道富环球投资管理周二称，追踪恒生指数 的交易所买卖基金（ETF）--盈富基金 于10月录得净流入，反映投资者对港股作重新部署，未受沪港通延期开通影响。
道富环球亚洲区ETF业务拓展主管陈俊文在记者会表示，沪港通延期开通，对ETF市场未造成影响，近期流入ETF的资金比上半年更为充裕，平均每日交易量亦倍升，反映出香港以及国际投资者继续看好中国股票，并作出长期部署。
“盈富基金于10月录得净流入2亿美元，为投资者对其投资组合作长期部署的举措。”他说。
道富环球为盈富基金的经理人。盈富基金的诞生源自1998年亚洲金融风暴，当时香港政府为了抵抗国际国际金融大鳄追击港元的行动，在市场上购入大量蓝筹股，达至稳定市场作用，击退炒家后，政府于1999年11月成立盈富基金作为退市工具，当时盈富基金以333亿港元的发行规模成为亚洲（日本除外）有史以来最大宗首次公开发售（IPO）。
现时盈富基金的管理资产规模近600亿港元，约占香港ETF市场比重20%，仅次于追踪中国A股指数的安硕A50 ，其主要持仓包括汇丰控股 、腾讯 、中国移动 、友邦保险 、建行 、工行 等。
截至9月底为止，香港的ETF市场规模404亿美元；按管理资产计算，89%为股票，10%为固定收益投资，0.3%为商品。
陈俊文称，随着投资者寻求成本较低的投资方案，ETF产品市场的增长步伐正在加快，现时香港有11间强积金供应商已将盈富基金纳入其平台，比起三年前只有一间供应商大幅增加，预期随着政府进一步放宽强积金于被动式产品管理的限制，ETF的应用将更广泛。
他并称，期望盈富基金将来可被纳入中港基金互认范围。
据道富环球的预测，2018年全球ETF产品行业规模将达3.54万亿美元，较2013年的资产管理规模1.7万亿美元多出一倍以上，年增长率达16%。现时市场规模超过2万亿美元。
在亚太区，于今年6月末区内共有655只ETF，管理资产达1,891亿美元。
道富环球为道富集团 的分支。道富是全球最大独立托管银行及机构投资者的金融服务提供商之一，截至3月末其托管及负责行政管理的资产达27.5万亿美元，管理资产2.4万亿美元。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)