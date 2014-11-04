《汇市简讯》欧洲盘初：日股日经指数涨幅缩减，美元/日圆回落

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
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* 澳元/美元升0.52%，新西兰元/美元升0.36%，美元/日圆跌0.45%，欧元/美元升0.27%
* 日股日经指数收高2.73%(盘初曾劲升4%)，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.14%，美国10年期公债收益率报2.3371%
* 澳洲央行维持利率不变，零售销售好于预期
* 美国共和党预计在期中选举有所斩获，但多处选区选情难分轩轾
* 日本首相经济顾问滨田宏一等人反对明年加税，以防冲击经济 (完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。