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债券 | 2014年 11月 4日 星期二 15:05 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日股日经指数涨幅缩减，美元/日圆回落

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* 澳元/美元升0.52%，新西兰元/美元升0.36%，美元/日圆跌0.45%，欧元/美元升0.27%

* 日股日经指数收高2.73%(盘初曾劲升4%)，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.14%，美国10年期公债收益率报2.3371%

* 澳洲央行维持利率不变，零售销售好于预期

* 美国共和党预计在期中选举有所斩获，但多处选区选情难分轩轾

* 日本首相经济顾问滨田宏一等人反对明年加税，以防冲击经济 (完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
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