投行观点：中国今年底可能降息，明后两年经济增速料为6.8%和6.5%--瑞银

路透北京11月4日 - 国际知名投资银行--瑞银预计，2015年和2016年中国经济增长率将分别放缓至6.8%和6.5%，房地产市场持续放缓是主要拖累；不过经济增速放缓至7%下方，不会给就业市场带来困扰。

瑞银在最新展望报告中并称，预计中国政府将提供持续的政策支持，而为了防范金融风险和避免经济“硬着陆”，中国央行需要确保金融体系有充足的流动性，必要时可能调降存款准备金率。并且从现在起至2015年底可能降息，首次降息时机料在2014年底。

“鉴于房地产相关建造和工业活动在中国就业市场仍占据较大比例，金融体系在房地产方面有相当大的敞口，而且房地产和土地被广泛用于贷款抵押，中国的就业和金融稳定很容易受到地产急剧放缓的冲击，”瑞银称，“简而言之，就是说过多和过少的货币及宏观政策支持，都可能放大体系内积聚的金融风险。”

因此，该投行认为，中国政府面临的关键挑战在于实现微妙的平衡，为了确保金融稳定和避免经济“硬着陆”，央行需要多种途径确保金融体系流动性供应充足，若有必要如发生大规模资本外流，就需要调降存款准备金率。

“同时为了降低实体经济融资成本和不良贷款的积聚，从现在起到2015年底在低通胀背景下，中国可能将指标贷款利率调降75基点，存款利率降幅可能小一些，”瑞银称，首次降息可能出现在2014年底。

当然，瑞银并不认为降息降准就是“强刺激”，而是将此视为资本流出入愈发频繁、实体经济现金流恶化背景下的安全防范举措，将此视为降低债务负担、放慢不良贷款积聚速度的手段。

“考虑到外部环境和人民币汇率预期的波动，中国央行愈发需要更加积极的流动性管理，”报告称。该投行认为面对日益走强的美元，人民币汇率只会小幅走弱，预计人民币/美元2015年底处在6.35元人民币，2016年底处在6.40元人民币。

为了支持经济增长，未来改革将着力于释放新的增长点和增加内需上，譬如进一步简政放权，更广泛运用负面清单管理模式；中小城市户籍政策进一步放开，扩大养老和社保基金覆盖、并逐步实现跨区域转移，降低民间资本和外资进入服务业领域的壁垒，加快农村制度改革等等。

**经济增速放缓不会给就业带来困扰**

瑞银认为，经济增速放缓至7%下方不会给中国就业市场带来重大困扰，首先是因为目前经济体量是十年前的2.6倍、是2002年时的1.5倍，眼下6.8%的增速能够创造出和2008年11%增速同样多的就业岗位；其次是服务业在快速扩张，而政府削减行政审批和减税，无疑有助于服务业更快发展。

而在劳动力的供给方面，中国就业年龄人口已经开始减少。根据联合国开发计划署（UNPD）预测，未来五年中国就业年龄人口将减少大约800万人。

“就业市场供需的变化，意味着和10年前或者几年前相比，中国面临的就业压力在减轻，经济增速低一些也能维持就业市场的稳定，”瑞银预计，2015-16年非农领域GDP增长6-7%、整体GDP增长6-6.8%，就足以每年创造逾1,100万个新增非农就业岗位。

瑞银认为，未来一年中国政府将持续提供政策支持，除了近期已出台的楼市放松政策，政府还可能通过降低首付和调降按揭利率，以大举放松抵押贷款。

此外，政府还将推出更多基建项目，透过政策性银行和政府债券发行提供融资支持；而公私合营（PPP）模式的推广，也将带动公共事业和基础设施领域的投资。

该投行认为，中国房地产市场已经到达供给过剩和投资需求减弱的结构性拐点。“在这种背景下，近期出台的放宽限购限贷政策也许有助于在未来数月提升市场人气和销售，而户籍改革加快也利于地产需求的回暖，但楼市销量不太可能在短期内强劲回升，”报告称。

报告指出，虽然后续可能还有进一步宽松政策出台，但考虑到地产开发商正在努力消化库存，预计减少买地和房屋营建活动的现象至少还会持续一年。

营建活动放慢将给金属、矿业、机械、汽车等工业领域带来负面冲击，并带来通缩压力。瑞银预计今年中国居民消费价格指数（CPI）涨幅为2.2%，明年将放缓至1.8%；然后随着大宗商品价格企稳，以及食品价格上涨，到2016年将小幅攀升至2%。

与此同时，发达经济体的持续复苏也将在未来两年支撑中国的外需。瑞银预计今明后三年全球经济在美国和英国带领下，增速将逐年加快，分别增长3.3%、3.5%和3.6%。该投行并预计欧元区经济增长明年为1.2%，2016年为1.6%。