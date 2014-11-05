台湾货币市场：11月5日及本提存期资金预期变化一览表

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北11月5日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期2,366亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)8,090.4亿台币： 11/06 2,249.30亿台币 11/07 39.00亿台币 11/10 4,911.80亿台币 11/11 1,837.50亿台币 11/12 628.00亿台币 11/13 7,192.80亿台币 11/14 2,779.50亿台币 11/17 486.90亿台币 11/18 4,355.10亿台币 11/19 2,715.50亿台币 11/20 4,018.00亿台币 11/21 1,115.50亿台币 11/24 2,097.60亿台币 11/25 969.00亿台币 11/26 854.50亿台币 11/27 3,234.00亿台币 11/28 3,589.00亿台币 12/01 2,405.00亿台币 *12/02 2,552.40亿台币 12/03 60.00亿台币 --公债还本付息86.55亿台币。 11/10 95甲7期8息 7.4375亿台币 11/13 90甲8期13息 19.375亿台币 11/14 89甲13期14息 17.7375亿台币 11/16 94甲8期9息 6.0亿台币 11/16 96甲7期7息 9.0亿台币 11/18 93甲9期10息 10.5亿台币 11/24 88甲2期16息 16.50亿台币 --国库券到期250亿台币。 11/24：财103-3期273天国库券250亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --11/07：财政部增额发行10年期103甲13期公债，金额350亿台币。 --11/10：央行估发行200亿台币两年期定存单，7日标售。 --11/26：财政部发行30年期103甲16期公债，暂定金额300亿台币，21日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 林妙容; 审校 高洁如)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。