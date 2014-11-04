更新版 1-离岸人民币：工行多哈分行将获批任卡塔尔人民币业务清算行--消息

* 工行多哈分行将获批任卡塔尔人民币业务清算行
* 中国央行近日将公布该消息
* 工行高层此前曾称将重点开拓中东等地区
(新增更多背景)
路透北京11月4日 - 中国与卡塔尔两国央行周一刚签署在多哈建立人民币清算安排的合作备忘录，两位消息人士周二即透露，中国央行已经决定将卡塔尔人民币业务清算行资格，授予中国工商银行 多哈分行，预计近日就将公布。
“中国央行预计很快就会正式公布这一消息。”一位知情人士说。
路透暂时无法联系到中国央行对此发表评论；工商银行对上述消息则不予置评。
全球资产最大银行--工行国际业务部总经理吴斌上周对路透称，在目前已成新加坡、卢森堡人民币清算行的基础上，下一步将争取在美洲地区有所突破；未来该行将重点开拓东南亚、中东欧两个“丝绸之路”带以及中东、北非等新兴市场国家和地区。
中国央行周一与卡塔尔中央银行签署了规模为350亿元人民币/208亿里亚尔的双边本币互换协议，互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。双方并签署了在多哈建立人民币清算安排的合作备忘录，将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到卡塔尔，初期投资额度为300亿元人民币，之后将确定多哈人民币业务清算行。
央行新闻稿并表示，上述安排标志着中卡两国金融合作迈出新步伐，有利于中卡两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，促进双边贸易、投资便利化，维护区域金融稳定。
中国国家主席习近平在去年提出建设“丝绸之路经济带”，有分析人士就指出，今年的人民币外交，无论是金砖机制的构建，还是沿着丝绸之路一带一路（丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路）的构建，都是人民币国际化与经济开放合作、尤其是双边投资合作捆绑进行的。
今年以来，中国央行已授权中国工商银行卢森堡分行担任卢森堡人民币业务清算行，授权中国银行 巴黎分行担任巴黎人民币业务清算行，并在韩国、伦敦、法兰克福建立人民币清算安排。（完）
(发稿 谢衡/李然; 审校 张喜良)