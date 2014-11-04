重温稿-路透调查：泰国央行周三料决议按兵不动，以扶助经济成长

路透曼谷11月4日 - 泰国央行周三料将连续第五次开会决议维持指标利率不变，且明年稍晚都可望按兵不动，以期扶助经济摆脱数月来动荡的政局而反弹回升。

接受路透调查的19名分析师均预估，泰国央行货币政策委员会在周三及12月开会时均将决定维持政策利率在2%不变。

多数分析师预期，央行将于2015年中期以后才调高利率。

央行一天期附买回利率 自3月起即维持在2%，当时曾降息25个基点以协助企业度过政治动荡时期。

央行曾预测今年经济成长率为1.5%，摆脱上半年的萎缩景况。但此仍将为2011年以来最差的经济成长率，当时洪灾肆虐导致经济成长率降至仅0.1%。