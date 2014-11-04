重温稿-路透调查：泰国央行周三料决议按兵不动，以扶助经济成长

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差持稳，新加坡库存上升
新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示，4月26日止当周新加坡陆上柴油和航煤库存上升18%至两周高位1,216.9万桶。
路透曼谷11月4日 - 泰国央行周三料将连续第五次开会决议维持指标利率不变，且明年稍晚都可望按兵不动，以期扶助经济摆脱数月来动荡的政局而反弹回升。
接受路透调查的19名分析师均预估，泰国央行货币政策委员会在周三及12月开会时均将决定维持政策利率在2%不变。
多数分析师预期，央行将于2015年中期以后才调高利率。
央行一天期附买回利率 自3月起即维持在2%，当时曾降息25个基点以协助企业度过政治动荡时期。
央行曾预测今年经济成长率为1.5%，摆脱上半年的萎缩景况。但此仍将为2011年以来最差的经济成长率，当时洪灾肆虐导致经济成长率降至仅0.1%。
在10月通胀盘旋在一年低位1.48%的情况下，央行仍有余裕压低政策利率以扶助经济成长，在此同时家庭债务水平仍高。(完) (编译 龚芳; 审校 于春红)
新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示，4月26日止当周新加坡陆上柴油和航煤库存上升18%至两周高位1,216.9万桶。
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路透北京4月27日 - 中国外管局周四发布政策问答，就今年1月26日发布的“关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知”中市场关注的问题进行解答。以下是外管局网站刊登的政策问答全文：