全球贵金属：11月3日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓增0.33%

投行观点：Astoria Financial Corp评级由表现大盘一致上调至优于大盘--KBW
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路透11月4日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较上周五持平；全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量同期增加0.33%。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 23,830,354.8 11月3日 23,830,354.8 10月31日 0.0 0.00%
iShares 345,524,073.8 11月3日 344,373,965.0 10月31日 1,150,108.8 0.33%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 王洋)
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