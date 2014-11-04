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市场报道 | 2014年 11月 4日 星期二 15:25 BJT

全球贵金属：11月3日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓增0.33%

路透11月4日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较上周五持平；全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量同期增加0.33%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 23,830,354.8 11月3日 23,830,354.8 10月31日 0.0 0.00%

iShares 345,524,073.8 11月3日 344,373,965.0 10月31日 1,150,108.8 0.33%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 王洋)
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