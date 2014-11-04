《SAFT专栏》三大央行，一出情景剧

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
**喜剧还是悲剧？**
最令人震惊的部分是，各主要国家央行采行的种种行动完全不出所料。
这些央行行事方式，就像是情境喜剧中的角色一样：满足期望且滑稽可笑，但却没有太多学习历程或角色发展。他们的人物形象极为典型，这些鲜明形象身上的夸张表现有很多是相当真切。
日本央行扮演的是坚苦卓绝但却事倍功半的角色，努力了半天但却没有发挥太大实际作用。
日本央行大举印钞，但却没有办法制造泡沫，更不用说启动通胀。有鉴于日本人口萎缩，这样的批评略失公允。但需牢记的是，就算日本央行以前所未见的手法支撑日本股市，日本股市的估值和安倍经济学实施前的水准却相去不远。
日本经历了年复一年的通缩，虽然日本央行在政策创新上一马当先，但却没有什么成功的记录。
欧洲央行就完全相反，像个难相处的老头。除了德拉吉在面对欧元危机时撂下“不惜一切代价”狠话之外，该行就一直在念叨自金融危机以来它提供了多少帮助。若说有一家央行对万圣节上门来讨糖吃的孩子们说“滚出我的地盘”，那肯定就是欧洲央行，而且是(德国央行总裁)魏德曼在门廊上对那些孩子们吼叫。
美联储则像是饱受折磨的家长，把社交媒体和现实生活混为一谈，一直想着要怎样才能够从股市博得更多“点赞”，并将此作为衡量成功的重要指标。目前不是很清楚美联储接下来会怎么做，但可以肯定的是美联储将会支撑资产价格，而成功创造就业及略为拉抬通胀则属次要。
美联储的友善程度还是有限，不致于让投资人一听到美联储表态就充满期待，并带动股价指数上涨。
或许现在我们学到的教训就是三大央行都有点身陷困境：这些央行手中握有的工具可能不适合用来处理当前的任务。在此同时，涉及政治以及取得选民同意方面的实质工作，其难度要比买进债券高出许多。(完)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
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