《SAFT专栏》三大央行，一出情景剧

**喜剧还是悲剧？**

最令人震惊的部分是，各主要国家央行采行的种种行动完全不出所料。

这些央行行事方式，就像是情境喜剧中的角色一样：满足期望且滑稽可笑，但却没有太多学习历程或角色发展。他们的人物形象极为典型，这些鲜明形象身上的夸张表现有很多是相当真切。

日本央行扮演的是坚苦卓绝但却事倍功半的角色，努力了半天但却没有发挥太大实际作用。

日本央行大举印钞，但却没有办法制造泡沫，更不用说启动通胀。有鉴于日本人口萎缩，这样的批评略失公允。但需牢记的是，就算日本央行以前所未见的手法支撑日本股市，日本股市的估值和安倍经济学实施前的水准却相去不远。

日本经历了年复一年的通缩，虽然日本央行在政策创新上一马当先，但却没有什么成功的记录。

欧洲央行就完全相反，像个难相处的老头。除了德拉吉在面对欧元危机时撂下“不惜一切代价”狠话之外，该行就一直在念叨自金融危机以来它提供了多少帮助。若说有一家央行对万圣节上门来讨糖吃的孩子们说“滚出我的地盘”，那肯定就是欧洲央行，而且是(德国央行总裁)魏德曼在门廊上对那些孩子们吼叫。

美联储则像是饱受折磨的家长，把社交媒体和现实生活混为一谈，一直想着要怎样才能够从股市博得更多“点赞”，并将此作为衡量成功的重要指标。目前不是很清楚美联储接下来会怎么做，但可以肯定的是美联储将会支撑资产价格，而成功创造就业及略为拉抬通胀则属次要。

美联储的友善程度还是有限，不致于让投资人一听到美联储表态就充满期待，并带动股价指数上涨。