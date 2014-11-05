台湾数据：10月CPI年增1.07%，略低于预期

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透台北11月5日 - 台湾主计总处周三公布，10月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.07%，略低于市场预估的1.20%涨幅。
主计总处称，10月CPI上涨主因蛋类及肉类价格续处高档，水产品及水果价格亦相对上年为高，加以调理食品与外食费等价格调涨，惟蔬菜价格因上年7-9月连番风灾递延影响，比较基数偏高，以及油料费调降与3C消费性电子产品持续降价，抵销部分涨幅。
10月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌1.15%。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
10月 9月
CPI（较上年同期） +1.07 +0.71r
路透调查（较上年同期） +1.20 --
CPI（较上月，经季节调整） -0.18 +0.10
核心CPI（较上年同期） +1.61 +1.55
WPI（较上年同期） -1.15 -0.82r
注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。(完)
参看台湾CPI相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选 (记者 林妙容; 撰写 高洁如; 审校 林高丽)
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