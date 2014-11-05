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货币新闻 | 2014年 11月 5日 星期三 08:35 BJT

台湾数据：10月CPI年增1.07%，略低于预期

路透台北11月5日 - 台湾主计总处周三公布，10月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.07%，略低于市场预估的1.20%涨幅。

主计总处称，10月CPI上涨主因蛋类及肉类价格续处高档，水产品及水果价格亦相对上年为高，加以调理食品与外食费等价格调涨，惟蔬菜价格因上年7-9月连番风灾递延影响，比较基数偏高，以及油料费调降与3C消费性电子产品持续降价，抵销部分涨幅。

10月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌1.15%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

10月 9月

CPI（较上年同期） +1.07 +0.71r

路透调查（较上年同期） +1.20 --

CPI（较上月，经季节调整） -0.18 +0.10

核心CPI（较上年同期） +1.61 +1.55

WPI（较上年同期） -1.15 -0.82r

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。(完)

参看台湾CPI相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选 (记者 林妙容; 撰写 高洁如; 审校 林高丽)
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