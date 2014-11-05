台湾数据：10月CPI年增1.07%，略低于预期

主计总处称，10月CPI上涨主因蛋类及肉类价格续处高档，水产品及水果价格亦相对上年为高，加以调理食品与外食费等价格调涨，惟蔬菜价格因上年7-9月连番风灾递延影响，比较基数偏高，以及油料费调降与3C消费性电子产品持续降价，抵销部分涨幅。