更新版 1-中国数据：10月服务业PMI高位回调，就业分项录得七个月高点--汇丰

* 汇丰10月服务业PMI降至52.9

* 就业分项指数则创七个月最高

* 未来几个月料出台进一步宽松措施

路透北京11月5日 - 汇丰中国10月服务业采购经理人指数(PMI)为52.9，延续8月份触及一年半高位后的温和回调，同时就业分项指数则继续攀升，显示服务业领域依然处于稳健扩张态势。

汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布了中国10月服务业PMI 。其中的就业分项指数升至51.7的七个月高点，增加人手的受访企业认为这是由于公司已有的扩张计划和新项目所致。

“整体来看，由于企业基本状况继续好于制造业领域，所以服务业增长平稳。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称。

他并为，虽然服务业这种扩张趋势可能得以延续，但仍然预计未来几个月政府会出台进一步的宽松措施，以抵消经济下行压力。

Markit提供的新闻稿显示，新业务指数较上月变动不大，数家受访企业把新业务的扩张归因于新项目的进展以及客户需求增强；未完成业务指数有所回升，但仍连续第四个月位于萎缩境地。

价格方面，市场竞争加剧导致平均产出价格下滑，从而拖累收费价格指数回落至50下方；而投入价格指数创三个月最高，雇员数量增加推高成本负担，采购活动的增加亦导致投入价格上涨。

经营预期指数仍位于60上方，表明中国服务业界依然对未来12个月的经营前景感到乐观，受访企业认为这主要缘于企业扩张计划以及客户需求将改善的预期。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)日前联合公布，10月官方非制造业商务活动指数小幅降至53.8的九个月低点；但新订单指数结束连续两个月的回落走势，并录得五个月最高。

制造业方面，中国10月官方制造业PMI 为50.8，创五个月低点； 汇丰中国10月制造业PMI终值为50.4，录得三个月最高。

中国国务院总理李克强周一称，必须坚持发展为第一要务，要推动经济保持中高速增长向中高端水平迈进。 （完）