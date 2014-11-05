《分析师观点2》台湾10月CPI稍低于预期，年底前央行料不会有升息举措

路透台北11月5日 - 台湾主计总处周三公布，10月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.07%，略低于市场预估的1.20%涨幅。分析师认为，CPI涨幅温和，年底前将不会对央行升息造成压力。

主计总处称，10月CPI上涨主因蛋类及肉类价格续处高档，水产品及水果价格亦相对上年为高，加以调理食品与外食费等价格调涨，惟蔬菜价格因上年7-9月连番风灾递延影响，比较 基数偏高，以及油料费调降与3C消费性电子产品持续降价，抵销部分涨幅。

10月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌1.15%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

10月 9月

CPI（较上年同期） +1.07 +0.71r

路透调查（较上年同期） +1.20 --

CPI（较上月，经季节调整） -0.18 +0.10

核心CPI（较上年同期） +1.61 +1.55

WPI（较上年同期） -1.15 -0.82r

**市场评论**

台新投顾总经分析师王凯民：

去年9-10月因台风令蔬菜价格基期高，且近期因国际油价偏低，令10月CPI涨幅相对温和。但预估11-12月的CPI年增率可能走扬。虽然台湾央行的货币政策基调由适度宽松改成中性，但近期国际情势不好，比如日本、南韩、中国等东亚各国都祭出宽松政策，让台湾央行不会急于升息，我们预估台湾明年第一季升息半码(0.125个百分点)。

凯基投顾总经分析师蔡耀德：

在国际油价下滑的大趋势下，消费者物价指数年增率走缓，不过代表民生消费用品价格的核心物价却缓步垫高，这或许有台湾内部因素--近期劣质食用油问题。

虽然核心物价近一季以来居高不下，但亚洲各国央行还在宽松、甚至可能降息的情况下，台湾央行虽不可能降息，但就算升息，幅度和速度也会相当和缓。目前我们预估台湾央行可能在明年第二季底升息，预估不变。

**市场反应**

--台币兑美元 周二收盘跌5分至30.538。

--台股加权股价指数 周二收跌0.17%，报8,989.18点。

--指标五年期公债103/15 殖利率周二收跌1基点报1.1720%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行今年9月底决议将官方利率维持在1.875%，是连续13季度维持利率不变。

--主计总处8月间对2014年全年经济成长率的预估为3.41%，CPI年成长率为1.64%。明年的GDP成长率估为3.51%，CPI则估为1.46%。(完)

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