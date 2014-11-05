《分析师观点2》台湾10月CPI稍低于预期，年底前央行料不会有升息举措

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北11月5日 - 台湾主计总处周三公布，10月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.07%，略低于市场预估的1.20%涨幅。分析师认为，CPI涨幅温和，年底前将不会对央行升息造成压力。
主计总处称，10月CPI上涨主因蛋类及肉类价格续处高档，水产品及水果价格亦相对上年为高，加以调理食品与外食费等价格调涨，惟蔬菜价格因上年7-9月连番风灾递延影响，比较 基数偏高，以及油料费调降与3C消费性电子产品持续降价，抵销部分涨幅。
10月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌1.15%。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
10月 9月
CPI（较上年同期） +1.07 +0.71r
路透调查（较上年同期） +1.20 --
CPI（较上月，经季节调整） -0.18 +0.10
核心CPI（较上年同期） +1.61 +1.55
WPI（较上年同期） -1.15 -0.82r
**市场评论**
台新投顾总经分析师王凯民：
去年9-10月因台风令蔬菜价格基期高，且近期因国际油价偏低，令10月CPI涨幅相对温和。但预估11-12月的CPI年增率可能走扬。虽然台湾央行的货币政策基调由适度宽松改成中性，但近期国际情势不好，比如日本、南韩、中国等东亚各国都祭出宽松政策，让台湾央行不会急于升息，我们预估台湾明年第一季升息半码(0.125个百分点)。
凯基投顾总经分析师蔡耀德：
在国际油价下滑的大趋势下，消费者物价指数年增率走缓，不过代表民生消费用品价格的核心物价却缓步垫高，这或许有台湾内部因素--近期劣质食用油问题。
虽然核心物价近一季以来居高不下，但亚洲各国央行还在宽松、甚至可能降息的情况下，台湾央行虽不可能降息，但就算升息，幅度和速度也会相当和缓。目前我们预估台湾央行可能在明年第二季底升息，预估不变。
**市场反应**
--台币兑美元 周二收盘跌5分至30.538。
--台股加权股价指数 周二收跌0.17%，报8,989.18点。
--指标五年期公债103/15 殖利率周二收跌1基点报1.1720%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)
**相关背景**
--台湾中央银行今年9月底决议将官方利率维持在1.875%，是连续13季度维持利率不变。
--主计总处8月间对2014年全年经济成长率的预估为3.41%，CPI年成长率为1.64%。明年的GDP成长率估为3.51%，CPI则估为1.46%。(完)
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路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。