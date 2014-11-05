《香港报摘》--信报11月5日

* 头版头条：

--阿里巴巴公布截至9月底的第二季度业绩，是自9月于美国上市后首次公布其经营数据。虽然该公司纯利仅29.76亿元（人民币．下同），较去年同期下跌39.8%，惟撇除员工股权激励计划及商誉摊销等非经营开支，该公司非会计准则纯利（Non-GAAP Profit）则增至68.08亿元，按年升15.5%，营业额增幅53.7%达168.29亿元，均胜市场预期。

* 其他：

--彭博引述知情人士透露，内地手机品牌小米正就新一轮融资展开商谈，其中对小米的估值约400亿至500亿美元，抛离索尼（SONY）的1641亿港元，以及联想 的1266亿港元市值。

--澳门博彩收入在今年6至9月连跌4月后仍未能回稳，昨天当局公布10月博彩收入280.25亿澳门元，按年倒退23.2%，跌幅扩大并略超出预期；按彭博数据显示，10月份跌幅是自2005年有纪录以来最大。大行分析指出，中场收益增长持续放缓令人忧虑，而博彩收益倒退已为常态，后市难言见底。

--「沪港通」开通日期至今未决，行政长官梁振英昨天表示，稍后他到北京参加亚太经合组织（APEC）领导人会议时，将会探讨启动的时间表，并向北京继续争取尽早开通。

--本港中式酒楼集团富临 及LED产品生产商伟志控股 昨天首日招股，已获超额认购，两新股暂冻资最少8亿港元。

--盈富基金 管理者道富环球表示，港股ETF及A股ETF近月的日均成交较上半年增加一倍，纵然「沪港通」延期，10月盈富基金仍录得2亿美元净流入。

--长实 拓展飞机租赁业务，昨晚宣布以20.242亿美元向多方收购合共最多60架飞机，包括以18.922亿美元收购45架飞机，及以1.32亿美元收购15架飞机的60%权益。

--老牌建筑商俊和发展 为扩展亚洲市场，卖盘予具国企背景的新维国际，计及出售股权、发行新股及可换股债券，新维国际的持股最多可增至57.64%，原有大股东彭氏家族持股量则降至9.02%，退居第二大股东。