《香港报摘》--信报11月5日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 头版头条：
--阿里巴巴公布截至9月底的第二季度业绩，是自9月于美国上市后首次公布其经营数据。虽然该公司纯利仅29.76亿元（人民币．下同），较去年同期下跌39.8%，惟撇除员工股权激励计划及商誉摊销等非经营开支，该公司非会计准则纯利（Non-GAAP Profit）则增至68.08亿元，按年升15.5%，营业额增幅53.7%达168.29亿元，均胜市场预期。
* 其他：
--彭博引述知情人士透露，内地手机品牌小米正就新一轮融资展开商谈，其中对小米的估值约400亿至500亿美元，抛离索尼（SONY）的1641亿港元，以及联想 的1266亿港元市值。
--澳门博彩收入在今年6至9月连跌4月后仍未能回稳，昨天当局公布10月博彩收入280.25亿澳门元，按年倒退23.2%，跌幅扩大并略超出预期；按彭博数据显示，10月份跌幅是自2005年有纪录以来最大。大行分析指出，中场收益增长持续放缓令人忧虑，而博彩收益倒退已为常态，后市难言见底。
--「沪港通」开通日期至今未决，行政长官梁振英昨天表示，稍后他到北京参加亚太经合组织（APEC）领导人会议时，将会探讨启动的时间表，并向北京继续争取尽早开通。
--本港中式酒楼集团富临 及LED产品生产商伟志控股 昨天首日招股，已获超额认购，两新股暂冻资最少8亿港元。
--盈富基金 管理者道富环球表示，港股ETF及A股ETF近月的日均成交较上半年增加一倍，纵然「沪港通」延期，10月盈富基金仍录得2亿美元净流入。
--长实 拓展飞机租赁业务，昨晚宣布以20.242亿美元向多方收购合共最多60架飞机，包括以18.922亿美元收购45架飞机，及以1.32亿美元收购15架飞机的60%权益。
--老牌建筑商俊和发展 为扩展亚洲市场，卖盘予具国企背景的新维国际，计及出售股权、发行新股及可换股债券，新维国际的持股最多可增至57.64%，原有大股东彭氏家族持股量则降至9.02%，退居第二大股东。
--中国财险 昨晚公布，建议每10股供0.9股，H股及内资股同时供股，集资约72.49亿元人民币。其中，H股供股价为7.46港元，较昨天收市价14.18港元 折让47.4%。(完) 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘 (整理 潘嘉玲； 审校 毕晓雯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。