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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 08:34 BJT

《香港报摘》--经济日报11月5日

* 头版头条：

--新世界发展 以约20亿港元，向里昂证券购入蓝田丽港城商场，成为本年最大额商场成交，亦是占中爆发后最大额物业成交。

* 其他：

--中国企业夺得墨西哥高铁项目，带动相关工程建设、机械板块昨走强，支撑沪指昨上涨实现「六连升」。在连日上涨后，大市调整压力增，短期后市反覆震荡。

-- 「油元」活动似转趋高调，主权财富基金卡塔尔投资局最近联同中信集团成立100亿美元基金。整装待发之际，卡塔尔投资局亦有套现行动。

-- 上海商业银行昨以一律实际年利率1.75厘低息税贷，抢夺税贷市场，行政总裁郭锡志强调非以价格作招徕，但低息税贷令门槛降低，希望吸纳数千客户申请

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘　　 台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲； 审校 毕晓雯)
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