《香港报摘》--其他报摘重要消息11月5日

*明报： --星展银行执行董事陈伟思指出，自上月27日推出3.38厘3个月人币定存后，星展人币存款增加两成。该行又推出优惠鼓励客户兑换人民币。 *苹果日报： --恒发 今早举行股东会，投票通过向恒地（012）收购千色店。赞成占5799.5万股或97.7%，反对占136.2万股或2.3%。恒发将斥约9.35亿元，收购恒地旗下六间「千色Citistore」百货公司及「id:c」专门店。 *东方日报： --为缓解资本压力及提高盈利能力，内银纷纷发行优先股。继中国银行 上月发行约四百亿元人民币境外优先股后，市传农行 亦已于上月卅一日非公开发行四百亿元境内优先股，并将于本月廿日于上交所挂牌。 --多间内房企公布十月销售数据，其中万科 和首创置 累计首十个月合约销售金额分别按年增长17.3%及31.9%，不过，瑞信对内地楼市后市较悲观，认为楼市供应过剩，明年内房企竞争仍将加剧。 *大公报： --德昌电机 公布，截至今年9月底止之中期业绩，纯利按年跌0.7%至1.093亿美元，每股盈利12.1美仙，派中期息14港仙。主席及行政总裁汪穗中表示，虽然季节性因素和较弱的欧元兑美元汇率将有碍下半年的销售，但目前贸易水平与财政年度上半年大致相约。 -- 中国建材 宣布，公司于11月3日发行永续中期票据，发行规模50亿元人民币，前五个计息年度票面利率为5.7%。中期票据并无到期日，并将在公司依照其条款赎回之前长期存续。中期票据的发行由中信证券 （作为主承销商及簿记管理人）及上海浦发银行（作为联席主承销商）承销。(完)