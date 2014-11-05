《香港报摘》--其他报摘重要消息11月5日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
*明报： --星展银行执行董事陈伟思指出，自上月27日推出3.38厘3个月人币定存后，星展人币存款增加两成。该行又推出优惠鼓励客户兑换人民币。 *苹果日报： --恒发 今早举行股东会，投票通过向恒地（012）收购千色店。赞成占5799.5万股或97.7%，反对占136.2万股或2.3%。恒发将斥约9.35亿元，收购恒地旗下六间「千色Citistore」百货公司及「id:c」专门店。 *东方日报： --为缓解资本压力及提高盈利能力，内银纷纷发行优先股。继中国银行 上月发行约四百亿元人民币境外优先股后，市传农行 亦已于上月卅一日非公开发行四百亿元境内优先股，并将于本月廿日于上交所挂牌。 --多间内房企公布十月销售数据，其中万科 和首创置 累计首十个月合约销售金额分别按年增长17.3%及31.9%，不过，瑞信对内地楼市后市较悲观，认为楼市供应过剩，明年内房企竞争仍将加剧。 *大公报： --德昌电机 公布，截至今年9月底止之中期业绩，纯利按年跌0.7%至1.093亿美元，每股盈利12.1美仙，派中期息14港仙。主席及行政总裁汪穗中表示，虽然季节性因素和较弱的欧元兑美元汇率将有碍下半年的销售，但目前贸易水平与财政年度上半年大致相约。 -- 中国建材 宣布，公司于11月3日发行永续中期票据，发行规模50亿元人民币，前五个计息年度票面利率为5.7%。中期票据并无到期日，并将在公司依照其条款赎回之前长期存续。中期票据的发行由中信证券 （作为主承销商及簿记管理人）及上海浦发银行（作为联席主承销商）承销。(完)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘 (整理 潘嘉玲； 审校)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。