港报财经评论：敌意贬值吸外资，日本势掀置业潮--信报11月5日

敌意贬值吸外资，日本势掀置业潮/习广思

日圆果然弱过药煲，周一晚轻易触及114水平，目前市场个别分析估日圆短线目标115，是过分保守。上周至本周一短短几个交易日，美元兑日圆已由108日圆水平升至114日圆，代表日圆贬值达5.5%，贬值速度非常惊人，现在市场正持续累积日圆投机性沽盘，一旦有新消息入市，投资者势尽情推低圆汇，此刻除了沽日圆，还可以做什么？近日忙于为老友寻找日本置业资料，原来市区一些开放式蚊型住宅售价不过百多二百万港元，地点偏远一点的更低至100万港元以下，对于香港人而言，当然是如获至宝，而且日本人爱租楼住，东京区住宅出租率逾90%，租金高企令当地物业实际回报率达5厘以上，具一定吸引力。

另外，日本没有如新加坡、香港般推出排外政策，根据日本法律，外国人以至外国公司都可购买当地房地产，并且自由转让，不会向外地买家征收惩罚性税项，即类似香港BSD等税收或其他限制。不过，这不代表在当地置业特别便宜，买楼仍然要支付一笔过的印花税、产权获得税（楼价3%），以及每年缴交差饷等。更大笔税款是增值税，例如楼价上升及赚取利润，升值部分要支付多达30%的增值税（5年内转售）；因此，要有心理准备炒日本楼要交的税款不轻。

另一点要留意是，日本银行大多不接受海外人士申请贷款，因此港人买家多数要一笔过支付楼价，个别个案可向日资财务机构贷款。另外，有消息指出，中国银行 东京分行也提供楼按申请，惟只限约300万港元以上的二手物业才可借出50%，按揭利率约2.5%。老友之所以研究大举投资海外，一是已沽出香港物业，有钱在手“身痕”；二是当前利率严重偏低，却苦无投资机会，长线买入日本楼可能是另一次中长线投资机会。事实上，日本今次再推QE，很多地方是于理不合的，例如再QE前，日本10年期国债利率才0.46厘（再QE后进一步跌至0.439厘），如果日本央行的通胀目标维持2%，即日本国民买国债无息收之余，且蚀了近1.6%购买力。当前日本国债已经甚少外国资金大手买入，日本债务异常沉重，这次QE买债把债务资本化，本身可以说是一次敌意贬值。(B02)

美数据倘转坏，日圆或弹/苏子

联储局结束长达6年的QE措施后，在美国正式进入加息周期前，市场极度关注美国经济会否在收水后扭转近1年良好复苏势头！但美国通胀率与经济复苏呈背驰讯号，加上通胀率仍未能出现不少经济学家及投资者所担心的恶性通胀情况之余，竟连联储局的2%通胀目标也无力触及。此外，金价目前已成功跌破1年多来1,200美元关键支持位，油价更跌至两年半来新低！同时，日本央行更需要加码推出QE措施，望能刺激通胀进一步上升，欧洲央行更有机会在稍后时间加推QE，阻止通缩出现！

因此，主要发达国家推出QE及超低息环境下，通胀未达标，更担心陷入通缩，这种反常情况反映需求严重不足，经济情况并非理想，因QE释放出来的便宜资金未真正流入实体经济中，只是成功推高高风险资产价格及阻止实体经济陷入萧条而已！故联储局收水后，其他发达国家的经济情况亦表现不佳，相信近1年来美国经济复苏势头未必能延续，结果美国息口继续保持在目前似有若无水平的可能性极高！

若市场稍后呈美国公布经济数据（如就业数据）有转坏迹象，相信届时市场炒作焦点亦落在联储局已无望提早加息，从而触发美元长仓获利沽盘入市，使早前遭抛售的非美元货币，尤其日圆将出现较显着反弹，美元兑日圆料回落至上月110.09日圆高位。(B13)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘