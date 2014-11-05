港报社评：占领为港而占 就应为港思退场--经济日报11月5日

昨有民调指，逾七成市民同意占领应退场。旷日持久的占领，既难达争公提目标，且运动内部分裂、反占领诉求升温亦令运动渐失民意。学生初衷既是为香港而占，现应为港思退场。

持续逾月的占领运动正陷胶着，发起组织内部就该不该退场、如何退场等意见分歧，仍坚守的占领者更感进退两难。昨有一项民调值得各方深思，就是有大学的调查指，73.2%受访市民同意占领者现应退场，结束占领。

在其余26.8%不同意退场的受访市民中，近八成认为运动既未取得实质成果，固不应退场。惟占领者在追求民主理想的同时，亦应看到眼前现实，就是占领若再坚决不退，只会弊大于利。

其一，不退场无助于争公民提名。占领运动已持续多时，中央立场仍强硬，丝毫未见有让步的可能性，故就算占领运动硬着头皮再撑下去，恐不见得就可争取到占领者追求的民主。

其二，内部分裂令运动失方向。占领运动内部分裂问题，正日益凸显，各发起组织以至参与运动的泛民政党，对一些关键议题，分歧渐趋表面化，此令占领运动的凝聚力日减。

其三，反占领诉求不断升温。多个地区长期被占领，对当区居民日常生活、商户营商的负面影响无日无之。

当然，既然撤离不代表放弃争民主，占领运动发起者便有责任向其支持者以至全港市民交代，将如何转化运动，以甚么策略续推动民主化。主流民意期望占领和平退场，退场后以更务实方式，一步一脚印地推动香港走稳民主路。(A06)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘