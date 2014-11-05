港报财经评论：中资股淘金，捧注资概念--经济日报11月5日

中资股淘金，捧注资概念/林瑞芬

汇丰控股 上季业绩逊预期，拖累港股昨低开，但日股急升2.7%及中资股又能支撑大市，港股沽压有限。短期留意具注资概念中资股。恒指昨跌0.3%至23,845收市；国指升0.6%至10,727点；大市成交额708亿港元。继中金预计明年人行大有减息空间后，瑞银发表报告指，人行未来会保持充足的流动性，为降低融资成本及不良贷款率的金融风险，预料至2015年底将会减息三次。瑞银更预料，面对美元转强，人民币汇价将会适度贬值，至明年底1美元兑人民币汇价处于6.35水平。资金面预期仍宽裕，有利A股反覆抽升，利港股。

中国铁建 及中国中铁 昨分别升3.6%及4.3%，上周已分析后者业绩，认为毛利率提升趋势明显，有利抽升试越高位阻力5港元。中国南车 、中国北车 正停牌，拟定合并计划。已有揣测，铁建和中铁情况与南车、北车相似，要避免不必要的内耗，有利于中国高铁更好地在海外市场拓展，也都应该合并。如南车与北车合并顺利，也不能排除此可能性，故中铁还多了一个炒合并的藉口，后市一旦确认突破企稳5港元，中期反覆挑战更高目标至6港元的机会在，昨收5.04港元。中国仍然要靠基建来维稳经济，拓展海外高铁及铁路基建项目，输出高端装备技术，也有利转型，国策大方向是这样明显，相关铁路基建及设备股就应该好走得多了！

中资股往往给予投资者惊喜是转型、注资、重组或获国策的猛烈推动，近月广船 以及仪征化纤 的股价急升翻身就是如此。转型为油服股后的仪征，刚获花旗发表报告首予“买入”，认为2014及2015年度每股盈利可持续回升，分别上升59%及23%，至0.189人民币及0.232人民币，合理估值应在4.41港元，仪征昨收3.46港元，该股若能持续稳守3港元，有一定上升潜在空间。中国建筑 昨收报12.16港元，升3%；若以10月低位10.52港元计，累积升幅更达16%。股价能由低位急反弹，主因是公司早前公布获母企注资中国海外港口业务，藉此进军中国内地港口营运及在深圳提供物流服务，藉此取得稳定现金流。(B07)

内银强者愈强，首选工建中/余少文

国企指数上冲，若然内银股起动，可助大市突破，尽管内银股面对不良贷款双升、净息差下降等压力，只要维持高息，可撑住股价，首选工、建、中。A股昨日偏软，国指升67点或0.6%，收报10,727点，成交135亿港元，逾60%主板H股上升，基建及汽车股领涨；红指升9点，收报4,523，成交近50亿港元。国指目前在50天平均线争持，由于季度业绩期差不多结束，大市在缺乏消息下难免呈闷局，即使将召开的亚太经合会议，只是国际间领导人碰面，政治目标大于经济目的，对中国内地经济起不了作用。反而仍未开通的沪港通，和稍后召开的中国经济工作会议，重要性更大，尤其后者会为明年经济订定政策，是明年买股的必然考虑因素之一。

不管如何，国企第三季业绩强差人意，原以为国指会显着回落，但国指过去一周也只是上落市，似乎是大户在吸纳，故后市应该可以秤高小小，只是动力落在内银股身上。而13只内银股中，有10只派发了首三季业绩，十行今年首三季合计盈利约8,900亿人民币，同比升9%，当中只有农业银行 、民生银行 和招商银行 的盈利增长录得双位数；但如以第三季业绩来看，则只有重庆农村商业银行 、招行和光大银行 的盈利增长超过10%。

内银股整体盈利单位数增长，由去年讲到今年，相信读者对内银股盈利增长放缓不会感到意外，相信第四季作为传统淡季，难以扭转大局，内银股今年整体盈利增长应维持单位数，故仍然看息做人。据彭博综合券商预测，预期十三行今年合计预测息率平均值为5.8厘，明年为6.3厘，即使扣除股息税，仍有5厘以上，维持模拟组合继续持有内银股。内银股盈利虽稳定，但并非没有缺点，如在半年结时已指出的不良贷款和不良贷款率双升，净息差收窄以及部分银行面对融资压力。不良贷款方面，十行截至第三季止的今年不良贷款额合计5,458亿人民币，较去年底上升28%，不良贷款率由平均0.95%扩大至1.11%，即内银股正面对资产质素转差，若未能解决，不排除双升会持续，对内银股价有利淡因素。(B05)

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