《路透晚报》--11月4日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收高2.7%，央行政策和GPIF投资配比调整提振人气

日股日经指数周二创七年新高，投资者欢迎日本央行进一步放松政策的举措，以及日本政府退休金投资基金(GPIF)投资配比向国内股市倾斜的计划。日经指数涨2.7%，报16,862.47点，为2007年以来最高水准。东京证交所主板成交额达5.4万亿(兆)日圆，创记录次高。东证股价指数涨2.6%，收报1,368.65点；JPX-日经400指数涨2.8%，收于12,507.72点。

--中国股市：沪综指近收平，高位持续震荡大盘调整压力加大

中国股市沪综指震荡近收平。分析师指出，今日大盘在连续五日上涨后，盘中出现反复震荡，调整压力逐步加大。近日市场结构性行情特征依然明显，短线走势或进一步分化。沪综指收报2,430.677点，涨0.645点或0.03%，此前高点为2013年2月8日2,432.4点；上证A股今日成交2,263亿元人民币，上日为2,269亿元。

--香港股市：恒指收跌，但改革预期助中资股上扬

香港股市收盘涨跌互现，市况反复，对国企改革的乐观预期推动中资股上涨。恒生指数初步收跌0.3%至23,845.66点，恒生国企指数上扬0.6%。分析师称，投资者注意力聚焦于价值被低估的中资股，而非港股特定板块；随着市场对国企改革政策出台的信心增强，中资股可能受益。

--全球汇市：美元涨势暂歇，澳洲央行会后澳元回升

美元兑日圆及欧元涨势暂歇，上周大涨使美元来到2010年以来新高，在10月大幅度震荡后重返中长期上升走势。亚洲盘中公布的数据及牵动市场的消息不多，表现最为突出的是澳元，兑美元上涨近0.5%至0.8720美元，此前澳洲央行维持对货币政策及汇率的说法不变。油价的新一轮跌势打压挪威克朗兑欧元至五年低点8.5485。欧洲盘初欧元兑美元从周一触及的1.25下方低点反弹约0.2%。日圆兑美元则反弹约0.33%至113.63，在下跌近5日圆后企稳。不过市场对日圆的反弹几乎没有信心，认为这只是美元下一轮上升态势前的暂时稳定而已。

--国际油市：布兰特原油小幅跌破84美元，沙特降价举措令市场承压

布兰特原油跌破每桶84美元，连跌势头延续至第四日，之前全球最大石油出口国沙特阿拉伯降低对美国客户原油售价。沙特上调12月对亚洲和欧洲客户的原油售价，但对美国客户进一步降价，表明其可能在加倍努力以保持在美国市场的份额。另外，石油输出国组织(OPEC)在市场供应充沛的情况下也没有减产迹象，从而令市场人气继续承压。

0842GMT，近月布兰特原油下跌1.23美元，报每桶83.55美元。美国原油12月合约跌1.25美元，报77.53美元，连跌四个交易日。

--全球金市：现货金在四年低位附近挣扎，美元强势令黄金承压

现货金仍在四年低位附近挣扎，因美元和美国经济坚挺，削弱黄金的吸引力。此外，缺乏强劲实货买气以及技术面疲弱，加深后市看淡气氛。金价上周五跌破每盎司约1,180美元的重要技术水平之后引发更多卖压，一路下探至2010年7月以来最低的1,161.25美元。0843GMT，现货金交投于每盎司1,166.50美元附近，上涨近2美元。现货银从周一触及的四年低点15.72美元小幅回升，但与铂金和钯金一同继续承压。

--金属期市：伦铜守稳，全球制造业成长好坏不一

伦敦铜价守稳，此前全球制造业调查数据显示景气意外上行，且美国制造业活动加快，但中国和欧洲前景温和，抑制铜价涨势。0710GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.1%，报每吨6,725美元。上海期货交易所1月主力期铜合约升0.8%报每吨47,700元人民币(合7,799美元)。