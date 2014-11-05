港报社评：弱势奥巴马 更须与华合作--星岛日报11月5日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
美国总统奥巴马下星期在北京出席亚太经济合作组织峰会后，会多留一天，与中国国家主席习近平「私人会面」。面对民主党中期选举受挫后的管治弱势，奥巴马要重振威望，更需要与中国合作解决国际问题和振兴经济。
美国中期选举部分选区今天会有初步结果，无论在野共和党能否成功控制参众两院，政坛及民调都已经预计会出现民主党「消」而共和党「长」之局，反映国人对现况的不满。
民意调查显示，奥巴马享有的支持度，已由连任初期的60%跌至最近的44%，仅比发动两场中东战争的前任布殊好一点。
奥巴马最大的政绩，是结束两场战争，未见其他突出外交成果，而且伊拉克和阿富汗都留下烂摊子，还「方便」了杀人斩首不眨眼的伊斯兰国崛起。
美国经济进入稳步增长，失业率跌破6%，但民众多感受不到复苏，原因是市场仍然在消化过剩人力，薪酬没有明显上涨，遑论回到金融海啸前的好日子，民众的耐性始终有限。
医保、移民政策等问题，主要靠摆平国内不同利益团体来解决，经济和外交，就不能不寻求中国合作。去年习近平访美获奥巴马招待进行「庄园之会」，向奥巴马提及中美构建新型大国关系，以合作而非对抗，来解决传统大国和新兴大国的矛盾。美国就算坚持做世界第一，都不能不承认中美合作对双方都利多于弊。
纵观世界大局，从美国利益角度出发，由反恐、北韩到东海和南海，由应付气候变化到控制伊波拉疫情，要与中国谈合作的事情可多着；至于经济，中美两个全球最大经济体系互相倚赖的程度不断加深；无论基于个人政治盘算或国家利益，奥巴马都不可能与中国翻脸，要依靠中国提振外交和经济表现。
由于对中美关系有这样的思维，奥巴马会见习近平时，即使提及香港占领行动，料都会不痛不痒，而中国反对外国干涉内政的回应，亦早在意料之内。至于学联代表考虑趁亚太经合会议上京陈情，能否入境成疑，能起到的效用更微乎其微。(A04)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。