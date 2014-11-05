港报社评：英国脱欧势力抬头 欧盟面临萎缩之厄--信报11月5日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
新一届任期五年的欧盟委员会刚于11月1日正式履新，走马上任的主席，卢森堡前首相容克（Jean-Claude Juncker），不但任重道远，而且荆棘满途，说不定要赔上欧盟萎缩的沉重代价。诚如容克在其发表的声明所说：「这是一届『放手一博』的委员会，要么，我们成功地将欧洲公民团结在一起，大幅减少失业率，为我们的年轻一代提供出路；要么，我们一败涂地。」
为什么会有一败涂地的忧虑？原因是欧盟现正面对经济不景气的困扰，并且由此衍生愈来愈多「疑欧派」势力抬头，特别是态度上与欧罗区大陆一直若即若离的英国，脱离欧盟的呼声日甚一日，保守党首相卡梅伦跟德国总理默克尔几乎来到「擘面」的地步。卡梅伦表示，将在圣诞节前公布英国限制欧盟移民措施的细节，主要是阻拦没有工作的欧洲人迁居英国。
疑欧与亲欧，脱欧与入欧，在英国几十年来争论不休，尽管名义上已是欧盟成员，但英国拒绝使用欧罗，货币仍然是英镑，为的是「君子和而不同」，谋求结盟后经济上最大可能的自主性。说到底，英国当初加入欧盟，主要的着眼点只是经济利益而已，觊觎「欧洲经济一体化」带来的好处，对于「欧洲政治一体化」根本没有兴趣。却奈何，欧洲经济近年疲不能兴，债务危机导致失业率飙升，由德国作为龙头的欧盟诸国纷纷采取紧缩政策，眼看连经济上的一体化也无利可图，无意与邻邦共患难的英国疑欧派更加显得振振有词。
假设英国最终决定脱欧而去，对于欧盟而言，无疑是沉重的打击，容克所说的一败涂地随时一语成谶，甚至有可能造成骨牌效应，事关法国右翼政党也有抬头趋势，脱欧的呼声不下于英国独立党。
欧盟经历过连续数年的紧缩政策，28国平均失业率仍高企于20%左右，怎样在严守财政纪律的情况下振兴经济，既是欧盟委员会主席容克的莫大挑战，亦是主宰英国脱欧与否的关键。目前欧罗区的量宽政策持续并逐步加强力度，可说是为势所迫，其成败将直接左右欧盟日后的兴衰。(A02)
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