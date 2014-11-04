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货币新闻 | 2014年 11月 4日 星期二 16:40 BJT

欧洲经济：欧盟受援国若坚持经济改革，必将迎来增长--ESM总裁

路透尼科西亚11月4日 - 欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)总裁雷格林周二表示，如果继续经济改革，接受救援的欧洲五国未来都必将迎来经济增长。

雷格林称，在过去三年半时间里，救援计划中包括的爱尔兰、葡萄牙、西班牙、希腊和塞浦路斯的改革力度堪称“改革冠军”。

“选定的政策符合各国和欧元区整体的最大利益。其他选择，包括无序退出欧元区的风险、或是欧元区解体，都将比我们的选择付出更大代价，”他在塞浦路斯尼科西亚的一个大会上表示。(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
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