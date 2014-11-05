港报社评：民意要求尽快结束「占中」--文汇报11月5日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
理工大学昨日公布的最新民意调查显示，73.2%受访市民认为「占领」人士应即时退场。市民已经被旷日持久的「占中」搞得不胜其烦，不得不表达要求停止「占中」的意愿。如果「占中」示威者仍漠视民意，不肯迷途知返和平撤离，政府就应顺应民意，果断依法清场。
的确，「占中」示威者长时间堵塞道路，导致交通严重受阻，营商环境遭受重创，市民深受其害，对「占中」反感的情绪日趋高涨，完全是意料中事。「保普选反占中」大签名行动短短9日时间收集高达183 万个签名，反映主流民意强烈要求停止「占中」，还路于民，恢复正常秩序。
事实上，「占中」示威者目无法纪，对法院颁布要求开路的禁制令亦置若罔闻，正正明目张胆地破坏法治。示威者霸道占路，剥夺其他道路使用者合法使用道路的权利，被占领区内的商户营商、员工返工、学生上学的权利都受到损害。
尊重法治是香港的核心价值，任何人任何理由都不能凌驾于法律之上。「占中」公然践踏法治，这是本港社会最为担忧的。法庭发出禁制令要求占领人士让出街道，但占领者却声言只是民事裁决，不用理会。
「占中」违法乱港，损害港人利益，违背港人意愿，令香港「流血不止」，叫停「占中」刻不容缓。民意已清晰表达要求尽快停止「占中」。政府有责任顺应民意，维护法治，果断清场，让市民早日脱离「占中」之苦。(A05)
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