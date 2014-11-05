港报社评：占领运动民意逆转现在应是退场时候--明报11月5日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
占领运动何时退场，对于市民业界而言，关乎生活不再受侵扰，营运复常，生计不再受损害；对于占领运动，则是面临与主流社会扞格矛盾日深，持续流失支持，会否民气溃散的问题。理工大学社会政策研究中心的民意调查结果，反映占领运动民意逆转，现在应是退场时候，否则占领效益沉降，对长远争取民主普选会带来负面影响。
大多数人认同结束占领，原因十分浅显，就是港九多条干道被封堵，全港市民都受到不同程度影响，更遑论损害了业界生意、部分市民生计，甚至影响了营商环境和危害法治根基。
中央对全国人大常委会8．31决定的不动如山，看不到继续占领会争得什么成果。以占领运动的颓势，只要当局不再犯错误，否则组织者的一厢情愿想法，无论用多大力气推动，都难以号召更多人支持。
综合理大的调查结果，认为应该退场的民意已经清晰无误，主要原因就是侵扰了市民的生活和生计。这种民意逆反的性质，再逆反的可能性极微，显示占领运动难再持续不下去。运动组织者要拿出勇气，从大处着眼，呼吁占领者退场，循其他途径继续争取民主普选。
这个调查结果，确切反映占领者于港独选项，只有极少数是期望可以匡正对占领运动的认知，减少误判，使朝野回归争取民主普选的框架互动，不至因为错误定性而把中央与香港的关系推向险境。(A06)
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