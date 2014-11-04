《全球汇市》美元涨势暂歇，澳洲央行会后澳元回升

**日圆走势**

日本出口商及对冲基金抛出美元，在美元周一高见2007年12月以来高点114.21日圆之后，他们将部分获利先行了结。日本银行业称国内资金流动量为均量的四倍之多。

三井住友银行驻新加坡全球市场资深分析师Satoshi Okagawa称，如果周五的美国就业数据逊于预期，美元兑日圆虽可能出现回落，但跌势也将仅是暂时性的。

“市场暂获喘息...但从走势的角度来说，我认为仍在探顶阶段，”Okagawa说。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2504 1.2482 +0.18 -9.03 1.3745

美元/日圆 113.63 114.03 -0.35 +7.91 105.30

欧元/日圆 142.09 142.29 -0.14 -1.76 144.63

美元/瑞郎 0.9638 0.9658 -0.21 +7.95 0.8928

英镑/美元 1.5998 1.5970 +0.18 -3.37 1.6556

美元/加元 1.1375 1.1357 +0.16 +7.11 1.0620

澳元/美元 0.8720 0.8678 +0.48 -2.17 0.8913

新西兰元/美元 0.7745 0.7719 +0.34 -5.62 0.8206

欧元/瑞郎 1.2051 1.2053 -0.02 -1.79 1.2271

欧元/英镑 0.7814 0.7812 +0.03 -5.82 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2700 9.2650 +0.05 +4.78 8.8474

美元/挪威克朗 6.8112 6.8060 +0.08 +12.28 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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