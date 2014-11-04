《中国债市每日综述》一二级行情火爆IRS大跌，宽松预期持续发酵

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
* 现券收益率及IRS加速下跌，部分品种跌逾10基点
* 国开一级新债结果亦遭遇火爆“疯抢”
* 市场宽松预依旧强烈，助推买气一路高涨
* 银行间资金面仍宽松，惟结构性略有失衡
路透上海11月4日 - 中国银行间债市周二现券收益率及IRS(利率互换)大跌，国债期货亦放量上涨。交易员表示，今日债券一二级市场行情同步火爆，一级国开新债结果超预期走低，带动二级金融债收益率跌幅近20bp(基点)，令机构大跌眼镜，在现券基本无利空因素背景下，市场买气一路高涨。
他们并认为，目前流动性宽松局面延续，宏观经济仍处下行通道，机构对政策放松各种猜测层出不穷，料短期现券收益率下行的大趋势不会改变。
“太夸张了，10年国开都下了有20个(基)点，彻底疯狂了，”华北一商业银行交易员称，今天一二级都很火爆，市场上各种宽松传言，降息什么的都有，主要还是有放松预期在，月初资金还松，债市基本全部是利好。
为扶助偏弱经济，央行近期结构性放松动作频繁。公开市场仅对冲到期资金的正回购操作规模指示意义已经基本退位，市场将更多关注点放在正回购利率这个价格工具上。业内人士指出，为引导社会融资成本下行，若不降息，不排除央行会继续下调正回购利率。但时间点的选择上，还要看前期放松房贷、以及连续SLF等政策的实际效果。
北京一交易员并指出，继此前第二次央行SLF(常备借贷便利)之后短债收益率快速下行，市场对短债重新进行定位，也进一步打开了当前长债的下行空间。而经济还看不到明显的触底反弹，资金面偏宽松，债市收益率大势下行。
IRS方面，他指出，今日长端品种亦大跌，其中五年期repo品种走低超10bp(基点)。
华南一券商研究员表示，市场也不管收益率跌到什么位置，反正经济数据没明显好转和政策没有大动之前，利好就没有出尽，那就继续买，月初流动性这么宽，反正没任何风险。
“晚上不出点什么政策都对不住今天这市场，不过如果一切平静的话明天估计就会回去一些，”他称。
一级市场方面，国开行上午招标增发五期固息债，中标收益率均低于预期，需求火爆，因10月宏观经济先行指标--制造业采购经理人(PMI)指数表现平平，机构维持进一步宽松政策预期，一二级现券爆发新一轮做多热情。
剩余期限约9.22年的国开固息债140205券最新双边报价收益率 在4.0750%/4.0100，上日尾盘为4.2400%/4.2000%。剩余期限约9.63年的固息国债140012券最新双边报价收益率 在3.6500%/3.6000%，上交易日尾盘为3.7099%/3.6901%。
国债期货方面，中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收在96.334元人民币，较上日结算价涨0.424元，或0.44%。
**资金仍宽松惟结构性略有失衡**
银行间资金市场周二主要回购利率 多小跌。整体资金供给宽松，隔夜需求较多，而因亚太经合组织（APEC）领导人会议即将在北京举办，部分交易员需轮休，导致对融出资金期限有所限制，供需略显结构性失衡。
“结构性还是有点失衡，因为开会因素，有的政策性银行要轮休，就不做这期间到期的交易，”上海一商业银行交易员称。
总体来看，月初减点交易并不多，但供给尚可，“基本都能借到，价格也挺便宜的，我们就直接滚隔夜。”北京一券商交易员称。
2014年11月5日-11日，中国将在北京主办今年亚太经合组织（APEC）领导人会议周各项活动。期间，11月5日-6日举行最后一次高官会、11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第二十二次领导人非正式会议。
还有交易员提到，央行公开市场维持200亿元的正回购操作节奏，利率也持平，对市场几乎无任何影响，资金面维持偏宽松状态，短期乐观预期不变。
今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,815.73亿元，上日为11,182.42亿元；其中，隔夜品种为9,108.50亿元，上日为9,273.37亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5591 2.5700 -1.09 9,108.50
七天 3.2245 3.2566 -3.21 1,269.34
14天 3.8004 3.7783 +2.21 371.68
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.6000 2.8350 -23.50 31.37
七天 3.0500 3.0500 +0.00 2.92
14天 3.2000 3.3100 -11.00 0.25
回购定盘利率
其中:隔夜 2.6500 2.6200 +3.00 --
七天 3.2100 3.3100 -10.00 --
14天 3.7000 3.7500 -5.00 --
Shibor
其中:隔夜 2.5420 2.5480 -0.60 --
七天 3.1980 3.1860 +1.20 --
三个月 4.4358 4.4407 -0.49 --
---------------------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
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