《中国债市每日综述》一二级行情火爆IRS大跌，宽松预期持续发酵

* 现券收益率及IRS加速下跌，部分品种跌逾10基点

* 国开一级新债结果亦遭遇火爆“疯抢”

* 市场宽松预依旧强烈，助推买气一路高涨

* 银行间资金面仍宽松，惟结构性略有失衡

路透上海11月4日 - 中国银行间债市周二现券收益率及IRS(利率互换)大跌，国债期货亦放量上涨。交易员表示，今日债券一二级市场行情同步火爆，一级国开新债结果超预期走低，带动二级金融债收益率跌幅近20bp(基点)，令机构大跌眼镜，在现券基本无利空因素背景下，市场买气一路高涨。

他们并认为，目前流动性宽松局面延续，宏观经济仍处下行通道，机构对政策放松各种猜测层出不穷，料短期现券收益率下行的大趋势不会改变。

“太夸张了，10年国开都下了有20个(基)点，彻底疯狂了，”华北一商业银行交易员称，今天一二级都很火爆，市场上各种宽松传言，降息什么的都有，主要还是有放松预期在，月初资金还松，债市基本全部是利好。

为扶助偏弱经济，央行近期结构性放松动作频繁。公开市场仅对冲到期资金的正回购操作规模指示意义已经基本退位，市场将更多关注点放在正回购利率这个价格工具上。业内人士指出，为引导社会融资成本下行，若不降息，不排除央行会继续下调正回购利率。但时间点的选择上，还要看前期放松房贷、以及连续SLF等政策的实际效果。

北京一交易员并指出，继此前第二次央行SLF(常备借贷便利)之后短债收益率快速下行，市场对短债重新进行定位，也进一步打开了当前长债的下行空间。而经济还看不到明显的触底反弹，资金面偏宽松，债市收益率大势下行。

IRS方面，他指出，今日长端品种亦大跌，其中五年期repo品种走低超10bp(基点)。

华南一券商研究员表示，市场也不管收益率跌到什么位置，反正经济数据没明显好转和政策没有大动之前，利好就没有出尽，那就继续买，月初流动性这么宽，反正没任何风险。

“晚上不出点什么政策都对不住今天这市场，不过如果一切平静的话明天估计就会回去一些，”他称。

一级市场方面，国开行上午招标增发五期固息债，中标收益率均低于预期，需求火爆，因10月宏观经济先行指标--制造业采购经理人(PMI)指数表现平平，机构维持进一步宽松政策预期，一二级现券爆发新一轮做多热情。

剩余期限约9.22年的国开固息债140205券最新双边报价收益率 在4.0750%/4.0100，上日尾盘为4.2400%/4.2000%。剩余期限约9.63年的固息国债140012券最新双边报价收益率 在3.6500%/3.6000%，上交易日尾盘为3.7099%/3.6901%。

国债期货方面，中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收在96.334元人民币，较上日结算价涨0.424元，或0.44%。

**资金仍宽松惟结构性略有失衡**

银行间资金市场周二主要回购利率 多小跌。整体资金供给宽松，隔夜需求较多，而因亚太经合组织（APEC）领导人会议即将在北京举办，部分交易员需轮休，导致对融出资金期限有所限制，供需略显结构性失衡。

“结构性还是有点失衡，因为开会因素，有的政策性银行要轮休，就不做这期间到期的交易，”上海一商业银行交易员称。

总体来看，月初减点交易并不多，但供给尚可，“基本都能借到，价格也挺便宜的，我们就直接滚隔夜。”北京一券商交易员称。

2014年11月5日-11日，中国将在北京主办今年亚太经合组织（APEC）领导人会议周各项活动。期间，11月5日-6日举行最后一次高官会、11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第二十二次领导人非正式会议。

还有交易员提到，央行公开市场维持200亿元的正回购操作节奏，利率也持平，对市场几乎无任何影响，资金面维持偏宽松状态，短期乐观预期不变。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,815.73亿元，上日为11,182.42亿元；其中，隔夜品种为9,108.50亿元，上日为9,273.37亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5591 2.5700 -1.09 9,108.50

七天 3.2245 3.2566 -3.21 1,269.34

14天 3.8004 3.7783 +2.21 371.68

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.6000 2.8350 -23.50 31.37

七天 3.0500 3.0500 +0.00 2.92

14天 3.2000 3.3100 -11.00 0.25

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6500 2.6200 +3.00 --

七天 3.2100 3.3100 -10.00 --

14天 3.7000 3.7500 -5.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5420 2.5480 -0.60 --

七天 3.1980 3.1860 +1.20 --

三个月 4.4358 4.4407 -0.49 --