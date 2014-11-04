路透伦敦11月4日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：已测试过78.6%回档位支撑1.2460美元，此处守住不破，我们预计短线会有一小段回升。欧元必须收于此处下方，才能引发下一波跌势到200个月均线位置1.2225美元。这里是一个重要支撑，料将守住初步的测试，过去在2010年及2012年皆守住下档跌势。中长线而言，预料这次无法撑住很久，我们预计欧元会跌至1.2040/00，然后再跌至1.1640(2005年低点)。主要阻力位在1.2719的下跌趋势线位置，只要仍低于此处，则欧元就仍处于卖压。
美元/日圆：我们猜想市场会在113.70暂作歇息，此处是2007年以来整段跌势的78.6%回档位。113.77日圆是费波纳奇的延伸位，也是这附近一个通道的顶部。若美元/日圆小跌，应会在112.30/111.15获得支撑。请留意，较长期而言，这被视为美元升向120.00日圆的向上突破位。
美元/瑞郎：已由10月6日高点0.9690瑞郎小幅回落。目前情况不变，我们预计短线会有一些整理及回档修正。主要支撑位在0.9471的上升趋势线位置，只要在此处获得支撑，则能维持上行倾向。若升破0.9690瑞郎，将继续上看2013年高点0.9840，之后是2012年高点及61.8%回档位0.9966/72。在0.9558有初步支撑，之后是0.9471的两个月上升趋势线位置。唯有跌破0.9471，才会消除短线上行压力。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2505 1.2482 +0.18 -9.02 1.3745
美元/日圆 113.64 114.03 -0.34 +7.92 105.30
欧元/日圆 142.12 142.29 -0.12 -1.74 144.63
美元/瑞郎 0.9637 0.9658 -0.22 +7.94 0.8928
英镑/美元 1.5998 1.5970 +0.18 -3.37 1.6556
美元/加元 1.1372 1.1357 +0.13 +7.08 1.0620
澳元/美元 0.8719 0.8678 +0.47 -2.18 0.8913
新西兰元/美元 0.7745 0.7719 +0.34 -5.62 0.8206
欧元/瑞郎 1.2054 1.2053 +0.01 -1.77 1.2271
欧元/英镑 0.7814 0.7812 +0.03 -5.82 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2685 9.2650 +0.04 +4.76 8.8474
美元/挪威克朗 6.8089 6.8060 +0.04 +12.24 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 蔡美珍；审校 张明钧)