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货币新闻 | 2014年 11月 4日 星期二 17:54 BJT

欧洲金融：法德两国银行业将向处置基金各出资150亿欧元--法国财长

路透巴黎11月4日 - 法国财长萨潘周二表示，法国和德国已同意两国各自出资150亿欧元(187.6亿美元)注入银行业处置基金，将有助抑制银行破产的骨牌效应。

“我们将建立法德两国权重相等的体系，即使德国有许多小型银行，而且德国当局希望出资较少，而我们拥有大型银行，”萨潘对记者称，“大约各自出资150亿欧元。”

他并称，政府正在与银行业者研究，使银行的部份出资可以抵税。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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