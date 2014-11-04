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货币新闻 | 2014年 11月 4日 星期二 17:56 BJT

日本经济：安倍晋三称，预计日本央行会继续致力于达成2%的通胀率目标

路透东京11月4日 - 日本首相安倍晋三表示：

* 预计日本央行会继续致力于达成2%的通胀率目标(完)
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