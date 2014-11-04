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货币新闻 | 2014年 11月 4日 星期二 17:48 BJT

英国数据：10月建筑业PMI跌至61.4创五个月低点，且低于市场预估

建筑业PMI已连续一年半高于荣枯分水岭50，为2007/08年全球金融危机以来最长维持纪录。

但建筑业活动的三大领域产出增幅皆小于9月，房屋建筑成长幅度跌至12个月以来最低。

“10月调查结果首次显示，席卷英国房市的寒风已经开始打压活络的住宅建筑领域，”Markit分析师Tim Moore称。

但Markit表示，建筑业者认为整体展望强劲，商用及土木工程放缓情况相当温和。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红/高琦)
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