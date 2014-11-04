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货币新闻 | 2014年 11月 4日 星期二 17:46 BJT

欧洲汇市：英镑下滑，因英国建筑业PMI逊于预期

路透伦敦11月4日 - 英镑兑美元周二削减涨幅，兑欧元下滑，此前数据显示英国建筑业10月扩张速度为五个月来最低。

英国10月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)由上月的64.2降至61.4，跌幅大于市场预估。路透调查分析师预估10月PMI跌至63.5。

英镑兑美元 跌至1.5986美元，数据发布前约报1.6003。英镑日内仍上涨0.1%。

欧元兑英镑 微升至0.78205英镑，数据出炉前为0.7814。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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