离岸人民币：中外企业跨境人民币的使用意向进一步提升--中行

路透北京11月4日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周二发布的2014年度人民币国际化业务白皮书显示，本年度受访企业对人民币国际化地位和人民币跨境流通使用水平的预期更加积极乐观；实际跨境交易中使用人民币结算的比例稳步提高；跨境人民币使用意愿持续高涨。

调查显示，超过五成的境外企业认为交易结算是否便利是影响人民币跨境使用便利性的主要因素，跨境人民币结算和融资等传统产品是受访企业中使用最为普及的产品。这些调查结果说明，进一步推广人民币跨境使用，仍应着眼于完善跨境人民币结算等基础产品，进一步简化业务流程，提升资金结算的安全、快捷和便利性。

“未来一系列新的跨境人民币业务试点政策将更进一步增强这种动力，逐步形成人民币跨境使用的网络效应，即使用跨境人民币的客户越多，使用人民币的支付结算成本会降低而便利性会提升，从而吸引更多客户加入使用跨境人民币的行列，形成一个自我强化的过程。”报告称。

调查显示，外汇交易、全球现金管理等组合产品也是境内外受访企业在跨境交易中关注度较高的产品。其中，外汇交易产品是衔接人民币与其他国家货币的纽带，是管理汇率风险的重要工具；全球现金管理是便利跨国经营企业加强全球资金归集使用、提升资金使用效益和效率的重要手段。

推进上述关键产品的创新，如开发更多人民币直接交易品种，拓宽资金归集和运用渠道等，对人民币的跨境使用将产生重要的推动作用。

不过调查亦显示，当境内企业面临不利的汇率变动时，表示能够完全坚持本方报价或者外方做出较大让步的企业占比在逐步上升，而反馈本方做出较大让步、承担更多汇率变动损失的企业比例明显下降，说明境内企业以人民币定价的主动权逐步得到改善，人民币作为计价货币，在规避对外贸易汇率风险中的作用得到更充分的体现。

白皮书称，财富500强企业的跨境人民币业务更加全面，不仅有人民币收付需求，也有人民币资产负债管理的需要，此类企业的人民币业务发展对于活跃离岸人民币市场供求发挥着重要作用。

调查还显示，境外设立的中资企业是跨境人民币结算使用比例最高的境外客户群体，也是推广普及跨境人民币贸易结算和投融资潜力最大的客户群体之一。跨国经营企业和“走出 去”企业将成为人民币跨境使用的重要带动者，而人民币国际化程度的不断提高，也将为相关企业带来更多的融资结算便利，为企业跨境经营提供可靠保障。

中国银行2014年度客户调查共计收到3,162个企业的有效反馈，其中境内企业2,355个，占比74%；境外企业807个，占比26%。（完）