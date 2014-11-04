特写：印度公路全球最危险，政府计划加强安全

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里11月4日 - 今年，银行雇员Rakesh Pillai一家完成了一个多年来的梦想：购买了一辆白色铃木Wagon R，告别了自行车和摩托车。这款车在印度非常畅销。

虽然家里没人会开车，但这无所谓。Pillai直接开着车在家周围兜了一圈风。他几乎撞到了数名行人，转弯时车门滑到了一扇大门，试图倒车时撞到了墙上。

“在印度，对大多数驾驶员来说，主要的规则是不会因为任何人而停车。”31岁的Pillai说道。Pillai戴着无框眼镜，留着修建整齐的胡子。“汽车不会因为行人停车，行人也不会因为汽车停下。”

印度的公路是世界上最危险的，因为很多驾驶员没有接受过培训、执法不足、高速维护得不好，以及很多汽车无法通过现代冲撞试验。

由于恶性事故数量增加，新一届印度政府开始执行一个五年项目，力求每年将交通事故死亡人数降低五分之一，这是1947年独立以来印度最积极高速法律改革的一部分。

过去10年里，约120万印度人死于交通事故，550万人严重受伤，平均每四分钟就有一人死亡。

尽管汽车销量增加，很多新兴市场国家的交通事故死亡人数仍在下降，而印度的交通事故死亡人数在过去10年里增加了50%。

印度政府建议大幅增加危险驾驶的罚金和刑罚。政府将建立一个专门负责公路安全的机构，对汽车厂商实施更严格的监管，并使用自动驾驶考试等技术降低腐败。

超速或酒驾的司机将面临800美元的罚金，这是月平均工资的10倍，并可能坐牢。目前超速最高罚款16美元，酒驾最高罚款50美元。

“驾驶习惯不会一天就改变，需要政府采取很多努力确保法律的执行才可能成功，”SaveLIFE Foundation创始人Piyush Tewari说道。

6月，农业发展部长Gopinath Munde在车祸中丧生。他是总理莫迪的亲密助手，是2000年以来第三位死于车祸的高级政客。

新法案将在本月开始的议会会议中被讨论，将测试莫迪获得跨党共识的能力，因为莫迪所在的政党在上议院并不拥有多数。

Pillai上周在德里的一个考试中心外排队，队伍很长，有“黄牛”说只要花约30美元就可以不用排队和考试。

一个小时后轮到了Pillai考试。他在一个购物中心附近的繁忙马路上进行路考，包括开直线、变线、连续两个180度转弯，然后回到开始的位置。这些考试只用了90秒。

一名监考员站在遮阳伞下，而不是坐在车里，并同时给超过10辆汽车和摩托车进行考试。

印度汽车市场发展速度很快，每年销售200万辆车。

对于印度新的驾驶员来说，对行车礼仪的理解大多来自如何走路。驾驶员与行人抢路，紧跟前面的车辆。在高速上，如果错过了转弯，驾驶员会停下车，倒回来，再转。

印度的公路上还会出现骆驼、大象、牛车、卡车、拖拉机或自行车。道路坑坑洼洼，行人到处乱跑。经常能看到车窗破碎、卡车翻车和被撞瘪的汽车。

世界卫生组织预计，降低交通事故死伤人数可能给印度经济带来三个百分点的增长。

印度人均汽车保有率为4.1%，即每100人拥有4.1辆车，相对偏低，和美国1917年的水平大体相当。但印度汽车保有率料继续大幅增加。

“遗憾的是，我认为交通事故死亡人数还会继续上升，”安全活动组织Arrive Safe的Harman Singh说道。“通过一项法律不难，难的是改变思维模式。”（完）