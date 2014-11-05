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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 16:53 BJT

台湾债市：103/15期五年公债中, 证券业买超9.5亿台币

路透台北11月5日 - 台湾柜台买卖中心周三公
布，债券等殖成交系统中，五年公债103/15A0311
5=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)

    五年公债103/15期：
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     12.00     20.00        -8.00
     票券业         0      1.50        -1.50
     证券业     26.00     16.50        +9.50
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